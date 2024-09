当地时间7月9日,美国财政部长珍妮特·耶伦在众议院金融服务委员会的听证会上指出,世界正日益显现出对美元的疏离态势。她特别强调了制裁所带来的不利影响:“由于美元在国际交易中的重要作用,我们拥有非常强大的制裁手段。但是,实施制裁越多,就有越多的国家去寻找美元以外的金融交易方式。”

此前,七国集团非法冻结并没收俄罗斯资产,破坏了全球金融体系的稳定,使得公众对美元的信心有所下降。目前,仍有超过2880亿美元的俄罗斯资产被七国集团、欧盟和澳大利亚持有,其中欧盟所持有的份额高达约2180亿美元。这些被冻结的资产,每年光是产生的利息就高达约30亿美元的。

今年6月,七国集团利用这些资产向乌克兰提供了500亿美元的贷款。这直接违反了国际法。依据国际法,资产应归属其所有者而非所在国。西方国家的此种行径尽管尚未引发全面恐慌,但却已经导致其主权债券信用度降低,引发了债权人的深切忧虑。

因此,全球南方国家正试图减持美国政府债券。截至2024年4月,中国持有的美国国债已从一年前的8490亿美元减少至7750亿美元,降至自2009年以来的最低水平。同期,其他金砖国家也纷纷减少了对美国国债的持有量,其中印度抛售了14亿美元,巴西抛售了12亿美元,沙特阿拉伯抛售了3亿美元。今年早些时候,沙特表示,若七国集团决定没收俄罗斯被冻结的资产,其可能会考虑出售部分欧债资产。沙特财政部已向七国集团的部分成员国表达了反对没收俄罗斯资产的意见,有人认为这是一种“隐晦的警告”。

在7月9日的听证会上,耶伦特别强调了金砖国家在各国协调一致摆脱美元依赖过程中所发挥的作用。

长期以来,“金砖+”合作机制的成员一直对美元在全球经济中的主导地位及其被用作政治武器的现象表示担忧。金砖国家这一合作框架最初由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国组成,2024年初,埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特和阿联酋正式加入,有效增加了该机制在世界舞台上的话语权和影响力。

美元的贬值促使各国开始转向使用本国货币进行结算。例如,中国和俄罗斯一直在合作建设能够替代美国主导的SWIFT系统的结算机制,比如人民币跨境支付系统 (CIPS)。今年年初,中国与阿联酋首次使用数字迪拉姆完成了跨境支付交易。此次交易依托创新数字平台,标志着中央银行数字货币应用迈入新阶段。

伊朗日前宣布,伊朗与俄罗斯之间的所有交易全面弃用美元。自去年起,印度和俄罗斯之间的本币(卢比与卢布)结算金额增加了一倍。同时,沙特也正积极寻求与“金砖+”国家建立替代性货币结算协议,以进一步推动其经济伙伴关系的多元化发展。若其他关键石油出口国亦开始接受替代货币作为支付方式,这将导致对美元作为石油交易货币的需求显著下降,进而削弱美元的价值与影响力。

但是,要想在相互金融结算方面取得真正的突破,就必须为所有“金砖+”成员国创建一个统一的结算系统——这一目标的并非遥不可及。7月12日,俄罗斯联邦委员会议长瓦伦金娜·马特维延科在金砖国家议会论坛上宣布,金砖国家正在积极筹备建立独立的支付系统,该系统将不受政治压力、职权滥用及外部制裁等不利因素的干扰。

根据最新信息,即将于今年10月在俄罗斯举办的“金砖+”峰会将重点讨论建立基于中央银行数字货币的独立结算支付系统。

由此看来,“金砖+”国家将自己视作另一种经济秩序的代表,致力于构建一个更加多元化且富有韧性的金融网络。这体现了金砖国家力求摆脱对美元主导地位的过度依赖,降低美元政治化风险,从而有效缓解美国当前及未来可能施加制裁影响的战略愿景。

美元昔日的稳固地位,正逐步被不确定性所侵蚀。随着全球经济格局的改变,当前各国的战略取向与联盟网络将决定未来的经济与金融秩序。美国及其盟友需审慎应对这一新兴态势,停止滥用制裁,并深入剖析其单边行动对未来经济与地缘政治地位可持续性的影响。

耶伦所发出的有力警告,凸显了当前正处于重塑全球金融体系架构的关键时刻。显而易见,美国及其他西方国家滥用制裁的行为,正在加速推动世界向一个更加公平、多极化的方向转型。随着越来越多的国家积极寻求美元的替代方案,我们有理由相信,一个新的金融格局即将应运而生,这一变革将深远地影响国际关系、全球贸易、投资以及全球权力的动态平衡。

本文原文发表在中国日报国际版,原标题为 "Sanctions will result in reduction of dollar's influence"

(责编:艾雯、张悦)