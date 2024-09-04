中新网9月3日电 据美媒报道，近日，美媒公布的美国农业部新文件显示，此次李斯特菌疫情暴发有关工厂的环境“脏乱差”，此前已有诸多违规记录，引发针对农业部监管有效性的质疑。

据《华盛顿邮报》报道，该工厂名为“Boar’s Head”，位于弗吉尼亚州，是本次李斯特菌疫情暴发的中心，目前已被暂时关闭。

美国农业部文件显示，此次李斯特菌疫情暴发前，该工厂环境堪忧，肉上有昆虫，机器是“脏的”，水管积水、漏水，有霉菌，地板上有血水。

据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道，美国农业部食品安全和检验局记录显示，过去一年中，该工厂有69条不遵守联邦食品安全法规的记录。但过去一年中，该部门没有对涉事工厂采取任何“执法行动”。

美国前食品安全官员杰罗德·曼德表示，“他们(检查)所做的大部分工作都是依靠他们的视觉、嗅觉和其他东西来发现问题。他们本可以配备实时检测细菌的工具，但事实并非如此。”

美国乔治华盛顿大学公共卫生和食品安全专家芭芭拉·科瓦尔西克质疑，为什么前一年发现了这些违规行为，该工厂仍然被允许继续运行，“为什么管理层不早点采取行动？为什么监管机构不早点采取行动？”

“我们有食品安全监管机构，因为我们希望他们在消费者死亡之前采取行动。”非营利组织公共利益科学中心监管事务主任萨拉·索舍尔表示， “不应该等到有人因这工厂去世了才认真对待食品安全问题。”

《华盛顿邮报》报道称，2024年夏天，该工厂有700万磅产品被召回，包括火腿、培根、博洛尼亚肉酱、法兰克福香肠产品等等。被召回的产品此前在美国全国范围内分销，并出口到多米尼加、墨西哥和巴拿马等。

自当地时间7月19日以来，本次李斯特菌疫情已在美国多个州造成至少9人死亡、57人住院。此前报道，美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，这是自2011年以来规模最大的李斯特菌疫情。CDC称，李斯特菌对孕妇、65岁及以上人群以及免疫系统较弱的人群风险较大。

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