新华社开罗9月3日电 题：中国空军亮相埃及航展 军事专家详解三个亮点

刘济美 李秉宣 高思峰

首届埃及航展3日在埃及阿拉曼开幕，中国空军运-20首次在海外航展上进行飞行展示。军事专家王明志向新华社记者解读其中呈现的三个亮点。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军八一飞行表演队歼-10表演机进行静态展示。新华社发（周雪峰 摄）

亮点一：运-20海外飞行展示，完美呈现飞机性能和机组素质

在9分钟的飞行展示中，运-20完成了起飞大仰角跃升和俯冲、低空低速通场等一整套飞行动作，很多动作都具有实战价值。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军运-20进行飞行展示。新华社发（周雪峰 摄）

“这些都是部队日常实战化训练的缩影，既展示了运-20优越的飞行性能，也体现了中国空军飞行员过硬的战术素质。”王明志说，例如，大坡度转弯机动展示了运-20低空高速突防性能，而在2分30秒内完成小航线快速着陆动作则展示了运-20在战场环境下的高生存能力。

亮点二：运-20承担双重任务，在远程机动保障模式上实现新突破

埃及航展任务期间，运-20同时承担转场保障与参展双重任务，伴随保障空军八一飞行表演队7架歼-10表演机飞行近万公里，一路上飞越戈壁、雪山、海洋、沙漠，在远程机动保障模式上实现新突破。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军八一飞行表演队歼-10表演机进行静态展示。新华社发（周雪峰 摄）

王明志表示，近些年，中国空军先后探索实践了多种远程转场机动模式，任务部队可以根据任务需要、编队规模、保障条件选用不同方式实施远程机动，体现了中国空军远程机动投送能力的不断提高。

亮点三：与金字塔历史性“同框”，传递和平友谊

8月28日，运-20与空军八一飞行表演队6架歼-10表演机编队飞越金字塔上空，与金字塔历史性“同框”，为中埃两国深厚友谊留下历史见证。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军运-20进行飞行展示。新华社发（周雪峰 摄）

2022年，中国空军首次公布了运油-20和歼-20、歼-16三机“同框”照片；2023年，运油-20与歼-20、歼-16五机“同框”振翅长春，全方位呈现体系能力；2024年，运油-20与空军八一飞行表演队“一站直飞”沙特阿拉伯，归途中与昆仑山“同框”定格经典。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军运-20进行飞行展示。新华社发（周雪峰 摄）

王明志表示，这些“同框照”是中国空军加快建设世界一流空军阶段性成果的生动展示。未来，中国空军将更加自信地走向世界，传递和平友谊，不断奋飞远航。

(责编：艾雯、张悦)