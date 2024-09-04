新华社惠灵顿9月3日电（记者卢怀谦 郭磊）一项新研究显示，虽然新西兰“国鸟”几维鸟（又名奇异鸟）常被当成新西兰最古老的本土标志性物种，但其实鸮鹦鹉、新西兰鹪鹩等动物在当地的生存历史更为悠久。

由新西兰坎特伯雷博物馆、澳大利亚弗林德斯大学以及丹麦哥本哈根大学等机构专家组成的一个科研团队，在新西兰南岛的圣巴森斯化石遗址进行了长达20多年的研究，发现了数千块骨骼化石，从中得出相关结论。这个化石遗址在史前是一个大湖的湖底，相关发现为了解2000万年前的新西兰动物生存状况提供了重要线索。

研究人员保罗·斯科菲尔德说，长期以来许多人认为几维鸟、恐鸟和南秧鸡等动物是新西兰最古老的本土标志性物种，但与此次研究中分析的一些动物相比，上述几种动物是从澳大利亚迁徙而来，它们在新西兰的生存历史距今只有几百万年。“我们现在认识到，鸮鹦鹉、新西兰鹪鹩和一些蝙蝠，甚至一种奇异的淡水帽贝，才是真正的远古新西兰本土动物。”

斯科菲尔德表示，这项研究促使人们重新认识新西兰的本土动物群落，以及某些动物的重要性。

研究论文已发表在学术期刊《陆栖生物学》上。

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