美国一服务业工会组织于当地时间9月1日宣布，由于劳资谈判破裂，来自8座城市内的大约1万名酒店服务人员从当天开始罢工，以要求资方保障和改善员工收入。

主导此次罢工的工会组织名为“在这里联合”，罢工共涉及20多家酒店，包括万豪、凯悦、希尔顿、喜来登，分布于火奴鲁鲁、旧金山、波士顿、西雅图等8座城市，均为美国主要旅行目的地。

据美媒援引该工会组织提供的数据报道，仅在夏威夷州首府火奴鲁鲁参与罢工的酒店服务人员就达5000人，影响超过1万间客房服务。

该工会组织表示，罢工将持续两到三天，并且将会有更多城市的酒店服务人员准备加入罢工行列。

酒店服务人员 科雷亚：这次罢工是为了酒店服务人员能获得更好的薪资待遇，以及更好的健康保险和养老金。很多服务人员正承受着双倍的工作量，却不见他们的工资有所提高。

这次罢工正值美国劳工节长周末第二天。这个小长假是美国旅游业最繁忙的假期之一。美国汽车协会发布的酒店预订数据显示，与去年相比，今年劳工节假期美国国内旅游人数增长9%。

“在这里联合”工会称，如果预订的酒店发生罢工，建议游客取消行程并要求全额退款。部分涉事酒店集团表示，目前正致力于与工会协商达成公平协议。

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