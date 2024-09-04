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中医药走出国门用实力“圈粉” 塞舌尔知名“老中医”身怀拔罐“绝技”

2024年09月04日08:50 | 来源：央视网
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央视网消息：近些年，中医中药走出国门，深受外国友人喜爱。接下来，我们一定要带您认识一位塞舌尔的知名“老中医”，看看她一流的拔罐手法。

“我是隆达，我从事医疗工作有32年了，在针灸科工作了大约15年。起初，我对中医一无所知，后来我得到一个机会去中国学中医，从那时起我开始对中医感兴趣。”

“我去过中国两次，2005年去上中医课程，后来2015年我又去了中国学习中医课程。另外，每两年都会有（援塞）医生来，我也在向他们学习，学会了不同的治疗方法和技术。”

山东中医药大学第二附属医院援塞医生王天达接受采访时笑称，“铁打”的隆达，“流水”的大夫。基本上中国医生走到每一个地方都有大量的民众说，这不就是塞舌尔的中医大夫隆达女士？隆达女士是当地知名人物，她见证了中医在塞舌尔从无到有的过程。大部分患者是跋山涉水，带着极度疼痛的躯体过来求诊，不惜花费一两个小时的车程来到康复单元。

中医技师隆达表示，她们每天接诊20—30位病人，中医技术在塞舌尔人眼中就像魔法一样，尤其是不用吃太多药剂，就可以轻松缓解疼痛。可以说，中医真的改变了她的生活，当你帮助别人的时候会收获快乐。

(责编：艾雯、张悦)

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