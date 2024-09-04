南非国家政府学院院长布萨尼·恩卡韦尼9月2日在《中国日报》撰文称，2020年，中国彻底消除绝对贫困，提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，堪称人类历史上最伟大的成就之一。当前，中国正朝着到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标迈进。如此鼓舞人心的重大成就是如何取得的呢？

中国改革开放成就显著

文章指出，20世纪70年代末，中国开始实施改革开放，在毫不动摇地坚持和发展中国特色社会主义的基础上，促进自由贸易，推动市场经济发展。

得益于40余年的改革开放，中国从落后的农业社会转变为世界第二大经济体，大约8亿人口摆脱贫困，其经济总量所占世界份额从1.8%提升至15%。

截至2023年底，中国基本医疗保险参保人数约13.34亿人，基本养老保险参保人数超过10亿人。与此同时，中国教育改革取得显著进展，中等教育和高等教育入学率大幅提升。

毫无疑问，中国的发展成就鼓舞了许多发展中国家，也让一些国家非常羡慕。

中国取得的成就与政府推行的各项改革密切相关。为了完善社会治理体系，中国践行全过程人民民主，以人民为中心已经成为中国发展的根本动力。中国共产党强调密切联系群众，充分发挥人民代表大会制度在发展全过程人民民主中的重要制度载体作用，把14亿多民众的声音与愿景融入国家发展政策。

全过程人民民主一切为人民

文章从《人民日报》的一篇报道切入，论证了基层民主如何改善中国民众的生活。

2023年年初，河南省镇平县遮山镇白沟村第一书记走访了村里一户失独家庭。经过了解，这户村民确实因为儿子病逝，一下子失去了经济来源，一对双胞胎孙女上学的费用也没了着落。

按照“四议两公开”的程序，村里先后召开了村两委会，党员大会、村民代表民主评议会议，对此事进行评议。参会的30多名党员和村民代表，一致同意将此户纳入动态监测管理。不光如此，结合该户实际情况，他们还积极帮助患有高血压和糖尿病的两位老人办理了慢性病卡，同时，帮助正在上学的孙女申请贫困学生助学金，以解他们的燃眉之急。如今，一家人的生活逐步回到了正常的轨道。

很显然，全过程人民民主实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是最广泛、最真实、最管用的民主。

在政治制度领域，人民代表大会制度是一项巨大的创新，这是中国社会改革和发展的必然结果，也是中国人民当家作主的必然选择。自70年前成立以来，人民代表大会制度为中国共产党领导人民创造经济奇迹、维持社会长治久安提供了重要的制度保障。

文章最后强调，中国已经成为世界第二大经济体，消除了绝对贫困，全面建成了小康社会，正在推动高质量发展、进一步全面深化改革、推进中国式现代化。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

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