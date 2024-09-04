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来到中国留在中国 “老义乌”见证中国小商品畅达非洲

2024年09月04日08:46 | 来源：央视新闻客户端
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被称为“世界小商品之都”的浙江义乌，是中非经贸合作的重要窗口。这里的出口商品，近五分之一是发往非洲每年到义乌采购的境外客商中，非洲客商占比超过百分之十。仅今年1至7月，非洲客商入境5万人次，其中常住义乌的非洲商人超过3000人。对于他们来说，义乌不仅是事业的宝地，也是第二故乡。

在义乌国际商贸城，主营五金和电气设备的商户们，都熟悉一个名字——苏拉。来自塞内加尔的苏拉，在义乌做外贸生意已有21年，是名副其实的“老义乌”。

苏拉和义乌的缘分始于2003年，当时在朋友介绍下，第一次来到义乌的苏拉，就被琳琅满目的小商品市场所震撼。

塞内加尔商人 苏拉：根本没有你买不到的东西，你只能说我需要这种产品，但是我还没找到。

五金产品是非洲客商来中国采购的大头，过去他们一般会在迪拜或者香港采购，但义乌的高性价比让苏拉意识到了广阔的商机。2006年，苏拉成立了自己的贸易公司，凭借义乌丰富多样的商品、便捷快速的物流和良好的营商环境，他的外贸生意越做越好，如今每个月都要发出两三百个集装箱，年贸易额超过4亿元人民币。

塞内加尔商人 苏拉：这里是塞内加尔的首都达喀尔，这里在塞内加尔里面是最大的市场。整个市场的百分之八九十货物可以说是从义乌发过来的。这些发电机、电线，这些都是。这些是一些太阳能板，太阳能板是卖得比较火热的产品。

不只塞内加尔，与义乌之间的贸易往来覆盖非洲所有国家，除了五金、日用百货、玩具等产品热销非洲，近年来，新能源相关产品更是增速明显。

作为最早一批来义乌的非洲客商，苏拉见证了这里的不断发展。商贸城、医院、行政服务中心等地处处都有英文标识，即使是不会一句中文的外国人，也能够顺利办事。最新上线的集成平台“义境，更是让外商们透过指尖就能享受“衣、食、住、行、商”等全方位服务。

2013年，苏拉正式受聘成为义乌市涉外纠纷人民调解委员会的首批调解员，帮助在义乌的外商调解贸易、经营方面的纠纷。在他的办公室里，摆放得满满当当的荣誉证书，是他骄傲的见证。

塞内加尔商人 苏拉：我是把义乌放在心里，真的，因为义乌给我的有点多了，所以我应该回馈义乌。

当前，非洲各国都在全力推进工业化，对苏拉而言，除了商品，他还希望带回更多中国的经验。

塞内加尔商人 苏拉：你如果了解义乌的故事，从“鸡毛换糖”的一个城市，变成今天的世界的平台，我个人是非常佩服的。我们也应该学习这样的做法，特别是如果我们国家的一些政府的人来义乌来跟我们接触的话，我都会提这个问题给他们说的。

苏拉也不遗余力地宣传自己的国家，介绍非洲的优势。在他的影响下，不少中国商人赴塞内加尔投资兴业。为了让他们更好地融入当地，他时常还会传授几招方便实用的社交技巧。在他看来，这些远不只是生意，而是中非之间友谊的点滴。

塞内加尔商人 苏拉：人民之间，像我们这些人也在做该做的事情，能够让非洲人更了解中国。这个国家的人民，对我老妈来说的话，外国人里面最好的是中国人，很简单的道理，因为她看到我每一次回国的时候，带上我中国朋友过去，她认为这些人很好。这个原因在哪里？因为苏拉跟他们很好，因为他们这些人看到苏拉妈妈，也对她很好。这个是人民跟人民之间能做到的一些事情。

如今，越来越多像苏拉这样的非洲客商，来到中国，留在中国。愈加高精尖的中国商品走向非洲，非洲的物产、人文，也越来越被中国百姓所熟知。一来一往的互动，续写着丰富多彩的中非故事。

(责编：艾雯、张悦)

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