新华社柏林9月3日电 题：德国汽车工业面临转型困境

新华社记者李函林

今年以来，多家德国车企放缓电动化转型步伐，通过大幅削减成本和裁员等措施着眼未来发展。大众汽车集团2日发布声明说，公司正考虑首次关闭其在德国的一家汽车制造厂和一家零部件厂。计划如果得以实施，将是大众汽车历史上首次在德国关闭工厂。

分析人士指出，今年以来，许多整车制造商因受电动汽车销量明显放缓影响纷纷放缓电动化进程。在多重因素作用下，德国汽车工业转型之路正遭遇“逆风”，汽车行业应及时避免“去工业化”带来的负面影响。

供应商危机困扰车企

今年上半年，大众汽车集团的业绩表现为“增收不增利”：尽管营收达到1588亿欧元，同比增长1.6%，但营业利润约为101亿欧元，同比下降11.4%。同时，全球销量约435万辆，略低于去年同期的437万辆。

大众汽车集团管理董事会主席奥博穆表示，大环境变得更加严峻，德国在竞争力方面逐渐落后。“我们现在必须加大力度，以创造长期成功的条件。”

大众汽车考虑关闭德国工厂，折射出德国汽车工业的转型困境。作为传统汽车工业强国，德国近期面临零部件供应商“破产潮”与“裁员潮”。例如，采埃孚计划到2028年在德国裁员1.1万人至1.4万人；大陆集团已启动7150人的裁员计划；博世计划在软件和电子部门裁员1200人。

德国咨询企业法尔肯施特格控股公司数据显示，2024年上半年共有20家年收入超过1000万欧元的德国汽车零部件供应商申请破产，同比激增超60%。

被誉为“德国经济发展风向标”的慕尼黑经济研究所商业景气指数显示，德国8月商业景气指数降至86.6点，为6个月以来最低水平。慕尼黑经济研究所所长克莱门斯·菲斯特表示，在德企业情绪低迷，不仅对行业现状满意度下降，对未来预期也更加悲观。

电动化转型遭遇“逆风”

德国联邦汽车运输管理局数据显示，今年7月，德国纯电动汽车注册量同比大跌36.8%，上半年德国新注册电动汽车的市场份额从去年同期的15.8%降至12.5%。

自去年12月德国政府取消电动汽车补贴后，消费者观望情绪加剧，导致电动汽车销量持续走低，许多整车制造商纷纷放缓电动化进程。梅赛德斯-奔驰今年年初宣布，将其50%的电动汽车销售占比目标实现时间从2025年推迟到2030年。保时捷宣布放弃2030年电动汽车销量占新车销量80%的目标。大众集团也在考虑关闭其位于比利时的奥迪Q8 e-tron电动汽车生产工厂。

大众集团首席财务官兼首席运营官阿尔诺·安特利茨表示：“汽车产业的未来是电动化。但在欧洲市场，传统燃油仍保持主导地位，大众集团将持续投入传统燃油领域的研发、生产，以此稳固当下的立足点。”

德国汽车工业协会副主席托马斯·佩克龙指出，市场需求呈放缓趋势，电动汽车研发投入大，对于企业的盈利能力是极大挑战。正因如此，多家跨国车企均调整电动化战略，重新倚重内燃机，采取“油电双行”的策略。

汽车行业专家认为，尽管德国车企在电动化方面暂时放缓步伐，但随着技术不断进步和市场逐渐成熟，这些车企很可能在未来重新加码投资电动汽车业务，并找到新切入点。

“去工业化”效应持续显现

当前，德国经济正面临高通胀、高利率以及出口需求疲软等多重挑战。菲斯特曾表示，德国面临“去工业化”风险，部分行业如化工和汽车工业正经历萎缩，汽车产量已连续多年下滑。

自俄乌冲突爆发以来，欧盟追随美国对俄罗斯天然气实施禁运等措施，导致能源供应紧张和通胀压力加剧。美国借机向欧洲出口高价天然气，进一步推高欧洲能源成本，进而对德国能源密集型产业造成巨大冲击。

美国的单边主义产业政策也是加剧德国制造业困境的重要因素。美国《通胀削减法案》推出了包括高额补贴在内的多项措施，以推动电动汽车和其他绿色产业在美国本土发展。此举导致不少欧洲企业将投资计划转向美国。

同济大学德国研究中心主任郑春荣表示，“去工业化”效应不容忽视。德国是制造业立国，如果“去工业化”进程持续，德国经济长远发展将面临巨大冲击。尽管德国已出台支持政策，试图增强德国工业区位竞争力，但效果如何仍有待观察。

此外，德国还受到经济衰退和出口需求疲软的双重冲击。同时，专业劳动力短缺成为长期挑战。

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