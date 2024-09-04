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荷兰对一家美国人工智能企业处以3050万欧元罚款

2024年09月04日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社海牙9月3日电（记者 王湘江）荷兰数据保护局3日宣布，对美国“清晰视野”人工智能公司处以3050万欧元的罚款，原因是该公司非法收集数百亿张人脸照片用于提供人脸识别服务。

　　荷兰数据保护局说，“清晰视野”人工智能公司在人们不知情的情况下自动从互联网抓取人脸照片，非法建立了一个包含超过300亿张人脸照片的数据库，其中包括很多荷兰人的照片。该公司还将每张照片转换为独特的生物识别代码，供客户使用。

　　“清晰视野”人工智能公司提供的人脸识别服务能够帮助其客户识别图片、视频类资料中的人物身份，这一服务可用于情报分析、市场调查等活动。

　　荷兰数据保护局表示，“清晰视野”人工智能公司提供的服务违反了欧盟《通用数据保护条例》，任何使用该公司服务的荷兰组织也可能面临巨额罚款。

　　荷兰数据保护局还指出，“清晰视野”人工智能公司没有对这一处罚决定提出异议，因此无权提出上诉。此外，由于“清晰视野”人工智能公司此前受到欧盟其他国家网络监管机构的处罚，但公司管理层却没有及时阻止违规行为，荷兰数据保护局计划进一步研究是否追究该公司管理人员的个人责任。

(责编：刘叶婷、张悦)

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