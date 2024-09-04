人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024年国际议员友好交流论坛上海宣言（全文）

2024年09月04日08:41 | 来源：新华网
小字号

新华社上海9月3日电

2024年国际议员友好交流论坛上海宣言

2024年9月3日，2024年国际议员友好交流论坛在上海举行。来自40多个国家的40多位议员、前议员和70多位中国全国人大及地方人大代表出席论坛。中国国家副主席韩正在北京集体会见与会代表。中国全国人大常委会副委员长王东明出席论坛并作主旨演讲。

论坛以“重振全球可持续发展伙伴关系”为主题，与会嘉宾围绕全球发展与经济复苏、全球安全与持久和平、包容互鉴与文明多样性、高质量共建“一带一路”与全球可持续发展伙伴关系、社会公平正义与共同富裕、民主与法治、气候变化与环境保护、消除贫困与可持续发展等议题开展讨论。

中方作为论坛主办方，总结各方主要观点如下：

一、各国立法机构间应积极开展友好交流，为世界和平稳定、人民友好及各自国家经济社会发展作出积极贡献。

二、各方祝贺中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议成功举行，祝贺中华人民共和国成立75周年，积极评价中国式现代化取得的成就，欢迎中方扩大开放，促进互利共赢。

三、积极评价中方提出的共建“一带一路”倡议和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，认为上述倡议对维护国际和平与安全、推动世界可持续发展、促进人类文明进步具有重要意义，为构建人类命运共同体提供了切实可行的路径。

四、积极评价中方提出弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

五、应恪守联合国大会第2758号决议。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

六、世界多极化应是平等有序的。各国应加强在国际和地区事务中沟通协作，共同维护以联合国为核心的国际体系。通过对话协商政治解决热点问题。气候变化是全球性挑战，需要各国在多边主义框架下共同应对。

七、应加快落实联合国2030年可持续发展议程。要让发展成果更多更公平地惠及各国，推动全球化朝着普惠包容的方向发展。保护主义措施违背经济规律和市场原则，不利于全球经济发展。

八、感谢中方举办2024年国际议员友好交流论坛给予的热情友好接待，认为论坛的举办对加强各国议员交流发挥重要作用。支持论坛的机制化建设，欢迎2025年继续在中国举办第三届论坛。

(责编：艾雯、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部