新华社上海9月3日电

2024年国际议员友好交流论坛上海宣言

2024年9月3日，2024年国际议员友好交流论坛在上海举行。来自40多个国家的40多位议员、前议员和70多位中国全国人大及地方人大代表出席论坛。中国国家副主席韩正在北京集体会见与会代表。中国全国人大常委会副委员长王东明出席论坛并作主旨演讲。

论坛以“重振全球可持续发展伙伴关系”为主题，与会嘉宾围绕全球发展与经济复苏、全球安全与持久和平、包容互鉴与文明多样性、高质量共建“一带一路”与全球可持续发展伙伴关系、社会公平正义与共同富裕、民主与法治、气候变化与环境保护、消除贫困与可持续发展等议题开展讨论。

中方作为论坛主办方，总结各方主要观点如下：

一、各国立法机构间应积极开展友好交流，为世界和平稳定、人民友好及各自国家经济社会发展作出积极贡献。

二、各方祝贺中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议成功举行，祝贺中华人民共和国成立75周年，积极评价中国式现代化取得的成就，欢迎中方扩大开放，促进互利共赢。

三、积极评价中方提出的共建“一带一路”倡议和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，认为上述倡议对维护国际和平与安全、推动世界可持续发展、促进人类文明进步具有重要意义，为构建人类命运共同体提供了切实可行的路径。

四、积极评价中方提出弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。

五、应恪守联合国大会第2758号决议。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。

六、世界多极化应是平等有序的。各国应加强在国际和地区事务中沟通协作，共同维护以联合国为核心的国际体系。通过对话协商政治解决热点问题。气候变化是全球性挑战，需要各国在多边主义框架下共同应对。

七、应加快落实联合国2030年可持续发展议程。要让发展成果更多更公平地惠及各国，推动全球化朝着普惠包容的方向发展。保护主义措施违背经济规律和市场原则，不利于全球经济发展。

八、感谢中方举办2024年国际议员友好交流论坛给予的热情友好接待，认为论坛的举办对加强各国议员交流发挥重要作用。支持论坛的机制化建设，欢迎2025年继续在中国举办第三届论坛。

(责编：艾雯、张悦)