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日本自民党“岸田派”正式解散

2024年09月04日08:41 | 来源：新华网
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新华社东京9月3日电（记者胡晓格 姜俏梅）据日本媒体3日报道，日本自民党六大派阀之一的“岸田派”于2日正式解散。“岸田派”3日向总务省提交政治团体解散备案，成为自民党内继“森山派”之后第二个提交解散备案的派阀。

“岸田派”又名“宏池会”，由日本前首相池田勇人于1957年创立。现任首相岸田文雄自2012年起担任“岸田派”会长。日本自民党“黑金”丑闻去年11月被曝光后，“岸田派”被曝出2018年至2020年的三年间有大约3000万日元（约合147万元人民币）收入未被登记在政治资金收支报告中。为防止“黑金”丑闻拉低内阁支持率，岸田于去年12月辞去“岸田派”会长职位。今年1月，岸田宣布将解散“岸田派”。

受“黑金”丑闻影响，日本自民党六大派阀中除“麻生派”外，“岸田派”“二阶派”“安倍派”“森山派”和“茂木派”五个派阀此前均决定解散，但迄今仅“森山派”和“岸田派”提交了解散备案。

日本《读卖新闻》分析认为，随着自民党总裁选举临近，“岸田派”正式解散旨在与“政治和金钱”问题划清界限，彰显脱离派阀的姿态。日本在野党认为，自民党派阀的解散浮于表面，不过是“假装解散”，派阀的核心根基实际上依然存在。

(责编：刘叶婷、张悦)

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