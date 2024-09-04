新华社北京9月3日电题：中国对加拿大采取反制措施，释放哪些信号？

新华社记者谢希瑶、唐诗凝

9月3日，针对此前加拿大政府宣布对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施，中国商务部宣布了多项反制措施——将对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”；对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查；依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查；拟将加方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。

中国为何发起这些措施？释放哪些信号？

据悉，这是中国首次发起“反歧视调查”，也是全球首例。指向性明确，反制态度鲜明。

商务部新闻发言人当天表示，中方将根据《中华人民共和国对外贸易法》第七条、第三十六条规定，对加拿大采取的相关限制措施发起“反歧视调查”，后续根据实际情况对加采取相应措施。

加拿大政府8月26日发布公告称，计划自今年10月1日起对所有中国制造的电动汽车征收100%的附加税，自今年10月15日起对进口自中国的钢铁和铝产品征收25%的附加税。加方称，此举目的之一是防止加拿大贸易伙伴近期采取行动而导致贸易转移。

“在附加税税率方面，加拿大盲目跟风美国，自己根本没有做调查研究，极其主观，极其恶意，肆无忌惮，是明显的歧视性禁止和限制措施，我们发起‘反歧视调查’就是要采取合规合法的措施来捍卫中国企业的正当权益。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明说。

从国际规则来看，世贸组织基本原则可归纳为“非歧视性”“公平贸易”和“透明度”三个基本原则。加方此举严重违反世贸组织三个基本原则，公然挑衅国际贸易秩序。

从国内法律来看，《中华人民共和国对外贸易法》第七条规定，“任何国家或者地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措施。”

梁明说，根据授权，中方可以根据实际情况对加拿大采取相应的措施。“这个相应措施概念较为宽泛，不限于加方对中方采取措施的领域。”

两项反倾销调查，为何是油菜籽和化工产品领域？

据中国国内产业近期反映，加拿大对华出口油菜籽大幅增加并涉嫌倾销，2023年达34.7亿美元，数量同比增长170%，价格持续下降。

相关数据显示，中国是加拿大油菜籽最大的出口国，也是其化工产品重要出口国。

梁明说，受加方不公平竞争影响，中国国内油菜籽相关产业持续亏损。中方将根据国内相关法律法规，按照世贸组织规则，依法对自加拿大进口油菜籽发起反倾销调查。中方还将依国内产业申请，对加拿大相关化工产品发起反倾销调查。

中国此次对加拿大采取的相关措施，彰显中方明确态度，就是采取一切必要措施捍卫中国企业的正当权益。

梁明说，中国是加拿大电动汽车的第三大进口来源国，钢铁和铝的第二大进口来源国。加方此举是赤裸裸的贸易保护主义，是严重违反世贸组织规则的单边主义措施，是损人不利己的行为。加拿大的行为不会影响中国外贸和经济的稳定增长，但是性质极为恶劣，可能会导致部分不明真相的国家效仿，也会给全球的贸易自由化带来不利影响。

业内人士指出，中国始终是多边贸易体制的维护者、建设者和贡献者。虽然加方行为极其恶劣，但中方所有的措施都会遵循国际法和世贸组织规则，在合规合法的范围内展开。

全球化浪潮浩浩汤汤，势不可当。全球产业链你中有我，我中有你。中国此次对加拿大采取措施，是对自身合法权益的坚决捍卫，亦是对世贸组织规则的坚定守护。

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