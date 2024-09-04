人民网巴黎9月4日电（记者于超凡）“美丽工坊 绽放巴黎”中国残疾妇女文创作品展于当地时间9月3日在法国巴黎中国文化中心开幕。作品展将展出由来自30余家“美丽工坊”的残疾妇女打造的传统手工艺品300余件。

现场观众了解手工木梳制作技艺。人民网记者 于超凡摄

现场观众欣赏鱼皮艺术手工作品。人民网记者 于超凡摄

中国残疾人联合会主席、中国体育代表团团长程凯在致辞中表示，适逢巴黎残奥会，举办“美丽工坊 绽放巴黎”展示活动，有助于深化中国同包括法国在内的世界各国之间的交流，推动残疾人融合发展。数百件作品跨越千山万水，在国际舞台展示中国残疾妇女的技艺与梦想。她们不论来自大山深处，还是来自边远农村，抑或是来自繁忙都市，都有着共同的信念，那就是发扬中华女性勤劳坚韧、独立自主的传统美德和残疾人自强不息的时代精神。

中国驻法国大使卢沙野表示，近年来，在全社会的共同努力下，中国残疾人的安全感、获得感、参与感显著提升。许多残疾妇女通过“美丽工坊”项目重新融入社会，成为兼具技艺与匠心的手工匠人。参展的数百件手工作品，彰显了工艺之美、生命之美和奋斗之美。联合国教科文组织负责文化事务的助理总干事埃内斯托·奥托内表示，此次展览为中国残疾妇女展示技艺提供了平台，体现了中国在推动残疾人就业和提升社会包容性方面所作出的巨大贡献。

“美丽工坊”是由中国残联、全国妇联、人力资源社会保障部、文化和旅游部、国家乡村振兴局联合发起的残疾妇女就业增收项目。项目旨在扶持引导企业和机构面向残疾妇女开展技能培训，帮助更多残疾妇女通过学习手工技能，参加生产劳动。项目计划通过层层培育、推荐和选拔，推出100家“美丽工坊”，辐射带动1万名以上残疾妇女就业增收。

现场观众观看手工彩绘木梳展示。人民网记者 于超凡摄

本次展览由中国残疾人联合会和中华全国妇女联合会在中国驻法国大使馆、巴黎中国文化中心等机构的支持下举办。联合国教科文组织、国际残奥组委代表，中国体育代表团、中国驻法国大使馆代表，法国文化机构与残疾人组织代表，及中外各界嘉宾近百人参加了开幕活动。

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