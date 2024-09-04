人民网北京9月4日电 （于洋、柯明可）9月3日，“山海邂逅 石韵和鸣”中津石雕艺术展在北京中华世纪坛艺术馆揭幕。本次活动由世界知识出版社和津巴布韦驻华使馆联合主办，外交部非洲司、保定市人民政府、中国驻津巴布韦使馆、中国文物交流中心等单位指导支持，曲阳县人民政府承办。

受津巴布韦共和国总统姆南加古瓦委托，津信息通讯和邮政部部长塔滕达·马韦特拉出席开幕式，并与中国驻津巴布韦大使周鼎、世界知识出版社董事长崔春、保定市人民政府副市长刘晓萌等嘉宾共同为展览揭幕。

开幕式现场。主办方供图

塔滕达·马韦特拉在致辞中表示，习近平主席强调：文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。他提出全球文明倡议，呼吁尊重文明多样性，倡导人类共同价值，重视文明的传承与创新，并共同倡导强有力的国际人文交流与合作。此次展览正是对全球文明倡议的具体响应。正如姆南加古瓦总统所说，文化是经济社会可持续发展的重要支柱。津巴布韦政府认识到文化在改造社会、培育强大的价值观方面发挥的重要作用。我们珍视自己的文化遗产，这是津巴布韦国家和民族的灵魂。我们相信，文化交流和文明对话将进一步促进津巴布韦和中国的相互理解、务实合作，推动两国关系实现更高水平发展。

津巴布韦信息通讯和邮政部部长塔滕达·马韦特拉现场致辞。主办方供图

刘晓萌在致辞中表示，希望以本次石雕艺术展为契机，进一步加深中津两国人民的友好交往，推动两国在文化、艺术、经贸等众多领域的交流与合作。

保定市人民政府副市长刘晓萌现场致辞。主办方供图

开幕式上发布了中津两国合作摄制的纪录片《石匠的跨时空对话》，来自津巴布韦和中国“雕刻之乡”曲阳的两位雕刻艺术家围绕艺术造诣、传承创新、文明互鉴展开对话交流。双方还互赠象征中津传统友好的石雕艺术作品《丝路生花》和《龙狮共舞》。

中津双方互赠象征传统友好的石雕艺术作品。主办方供图

周鼎在接受媒体采访中表示，此次中津石雕艺术展活动恰逢2024年中非合作论坛北京峰会召开之际，是中津石雕艺术交流的一场盛宴，体现了两国文化合作的丰硕成果。这场活动也是中非文化艺术的跨时空对话，丰富了新时代中非命运共同体的内涵。

中国驻津巴布韦大使周鼎接受媒体采访。主办方供图

据悉，本次石雕艺术展共展出中津两国石雕作品100余件，展期将持续至9月10日。

现场嘉宾共同欣赏石雕作品。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)