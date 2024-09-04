新华社开罗9月3日电（刘济美 高思峰）中国空军亮相3日在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展，运-20进行飞行展示，八一飞行表演队歼-10表演机静态展示，充分展现自信开放的风采。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军八一飞行表演队歼-10表演机进行静态展示。新华社发（周雪峰 摄）

9分钟的飞行展示中，运-20完成了包括起飞大仰角跃升和俯冲、大坡度转弯机动、低空低速通场和小航线快速着陆在内的一整套飞行动作，很多动作都具有实战价值。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军运-20进行飞行展示。新华社发（周雪峰 摄）

“这些都是部队日常实战化训练的缩影，既展示了运-20优越的飞行性能，也体现了中国空军飞行员过硬的战术素质。”军事专家王明志说。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军八一飞行表演队歼-10表演机进行静态展示。新华社发（周雪峰 摄）

航展期间，空军八一飞行表演队还将和埃及“银星”、沙特“沙特之鹰”等多国飞行表演队共舞蓝天。

9月3日，在埃及阿拉曼开幕的首届埃及航展上，中国空军运-20进行飞行展示。新华社发（周雪峰 摄）

“这是我们首次在非洲国家进行飞行表演，我们将通过这次机会，展示中国空军锐意进取、追求卓越的形象风采，传递守望和平、开放交流的美好愿望。”空军八一飞行表演队队长李斌说。

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