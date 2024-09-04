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中国华电印尼玻雅项目荣获印尼国家级安全“零事故奖”

2024年09月04日08:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达9月3日电（记者李培松、曹师韵）近日，华电（印尼）玻雅发电公司荣获印度尼西亚劳工部颁发的安全“零事故”奖，该奖项是印尼国家级的安全生产与职业健康大奖，是对该公司自2018年6月1日至2023年12月31日期间在安全生产、职业健康、稳定运营方面取得成绩的充分肯定。

华电（印尼）玻雅发电公司全景 华电（印尼）玻雅发电公司供图

华电（印尼）玻雅发电公司全景。华电（印尼）玻雅发电公司供图

华电（印尼）玻雅发电公司全景。华电（印尼）玻雅发电公司供图

华电（印尼）玻雅发电公司全景。华电（印尼）玻雅发电公司供图

华电（印尼）玻雅发电公司是中国华电集团有限公司在印尼投资的最大电源项目，总装机容量132万千瓦，由华电海外投资有限公司与印尼国有煤炭公司按55%和45%股比合资建设，被印尼政府列为国家战略工程。该项目2018年6月场平施工，2023年10月顺利投入商业运行，截至目前已累计发电44.17亿千瓦时。项目高度重视安全管理工作，顺利实现了基建安全生产1649天，运行无事故354天，为当地社会经济发展提供了稳定的能源保障，在推动经济发展、带动社会就业、培养本地人才的同时，逐步树立起“绿色友好、开放进取”的华电优秀企业形象。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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