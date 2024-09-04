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凝聚共识 探讨机遇

非洲400多名工商界代表将参加中非企业家大会

2024年09月04日07:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月3日电  （记者宦翔、韩晓明）2024年中非合作论坛峰会新闻中心3日举行吹风会，中国贸促会副会长张少刚介绍第八届中非企业家大会情况。

　　张少刚表示，作为2024年中非合作论坛北京峰会的重要配套活动，中国贸促会、商务部将于9月6日在北京举办第八届中非企业家大会。来自非洲40多个国家的400多名工商界代表将应邀参会。中非双方将围绕共同关心的话题进行交流研讨、凝聚合作共识、共商合作大计。中方将深入贯彻落实中国共产党二十届三中全会精神，扩大对非制度型开放，深化产业链供应链合作，更好实现中非经济融合、发展联动和成果共享，为巩固中非全面战略合作伙伴关系和共筑高水平中非命运共同体作出更大贡献。

　　张少刚表示，本届企业家大会将设置开幕式、专题发言和闭幕3个环节。中非领导人将发表致辞，阐述如何增进中非友谊，不断加强合作，并对中非双方未来合作提出期待和建议。专题发言环节将邀请中非企业家代表围绕“推进产业链供应链融合”和“推动新兴产业发展”两个议题，分享中非企业家开展合作的成功经验，探讨峰会新举措带来的合作机遇。

　　张少刚说，企业家是中非经贸合作的生力军、主力军。中非企业家大会自2003年创办以来，每3年在中国与非洲国家轮流举办，迄今已成功举办7届。本届企业家大会受到非洲各国高度关注，各方踊跃报名参会，会议规格高、非方参与积极性高、企业代表性强、活动实效性强。在与会各方共同努力下，本届大会一定能营造中非工商界互利共赢的合作氛围，进一步扩大峰会影响，推动中非经贸关系不断迈上新台阶。

　　中国贸促会联络部部长林红红、中国国际商会秘书长孙晓还就大会预期成果、中国贸促会推动中非经贸合作、产业链供应链合作和新兴产业合作等答问。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月04日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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