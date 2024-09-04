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共叙友情 共商合作 共话未来

峰会计划通过两份成果文件

2024年09月04日07:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月3日电  （记者马菲）2024年中非合作论坛峰会新闻中心3日举行吹风会。中国政府非洲事务特别代表、中非合作论坛事务大使刘豫锡介绍峰会相关情况。

　　2024年中非合作论坛北京峰会将于9月4日至6日举行。中非领导人将围绕“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”这一主题，共叙友情，共商合作，共话未来。众多非洲国家领导人和非盟委员会主席率团与会，联合国秘书长作为特邀嘉宾、有关国际和地区组织作为观察员也将出席峰会有关活动。习近平主席将出席峰会开幕式并发表主旨讲话，阐述关于中非共建高水平命运共同体的新理念新主张，宣布对非务实合作的新行动新举措。

　　刘豫锡介绍，峰会计划通过《宣言》和《行动计划》两份成果文件，传承弘扬真实亲诚理念和正确义利观、中非友好合作精神。两份成果文件各有侧重：《宣言》重在凝聚中非双方在携手推进现代化、共筑高水平中非命运共同体等重大问题上的共识，展现双方在全球治理、和平安全、经贸等领域加强合作的决心和信心；《行动计划》梳理规划中非未来3年高质量合作实施路径，为中非下一步深化合作指明方向。

　　中非合作论坛成立24年来特别是新时代以来，始终秉持共商共建共享原则，已经成为中非合作的“金字招牌”和引领国际对非合作、深化“全球南方”合作的一面旗帜。在中非合作论坛引领下，中非坚持互利共赢、交流丰富多样、合作领域与时俱进。刘豫锡表示，中方愿同非方一道努力，共同办好此次峰会，续写中非人民相知相亲友谊新篇章，推进中非命运共同体建设再上新台阶。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月04日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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