应中华人民共和国主席习近平邀请，津巴布韦共和国总统埃默森·姆南加古瓦于2024年8月29日至9月6日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好的气氛中举行会谈，就中津、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识，为两国关系发展指明前进方向。

中津双方（以下简称“双方”）一致认为，中津是好朋友、好兄弟、好伙伴，在争取国家独立和民族解放斗争中结下深厚友谊。自1980年建交以来，中津始终同舟共济、肝胆相照、荣辱与共。两国建立全面战略合作伙伴关系以来，双边关系保持高位运行，传统友好不断深化，政治互信持续巩固，坚定捍卫彼此核心利益，务实合作成果丰硕，在国际事务中密切协调配合，成为中非友好的标杆、南南合作的典范。中方援助的津新议会大厦、国家药品仓库项目和融资支持的万吉火电站扩容、穆加贝国际机场改扩建、网壹国家移动宽带三期项目顺利实施，成为两国务实合作的生动写照。

当今世界变乱交织，不稳定、不确定成为常态，世界政治多极化和经济全球化面临严峻挑战。发展中国家比以往任何时候都更需要坚定站在一起，秉持和平共处五项原则精神，在新一轮全球治理体系变革中维护好“全球南方”国家共同利益。中津两国不断巩固和深化双边友好合作，不仅符合两国人民共同期待，也有助于推动构建更加公正合理的国际秩序。为此，双方决定进一步深化和提升中津全面战略合作伙伴关系，构建以政治、经贸、安全、人文、国际协作为支柱的高水平中津命运共同体，携手推进各自现代化征程，为推动构建人类命运共同体贡献积极力量。

一、持续深化政治互信

（一）双方重申坚定支持彼此走符合自身国情的发展道路，反对外部势力干涉本国内政。津方高度赞赏习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引作用和中国共产党以人民为中心的发展思想，高度评价过去十多年来中国经济社会发展取得伟大成就，历史性消除绝对贫困，为人类减贫和发展事业作出杰出贡献。津方高度肯定中方践行的全过程人民民主确保人民享有最广泛民主权利，真正实现人民当家做主。津方认为中国式现代化为发展中国家实现现代化探索出一条全新道路。

（二）中方支持姆南加古瓦总统带领津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线持续推进国家发展振兴，高度评价津方近年来保持经济增长和社会稳定的良好态势。中方祝贺津方成为南部非洲发展共同体轮值主席国，支持津方在南共体和非盟内部发挥更大作用。相信在姆南加古瓦总统领导下，津方能够加快农业、工业现代化进程，早日实现“2030年愿景”，成为中等偏上收入国家。

（三）双方强调，高水平政治互信是中津关系的显著特色。两国一贯在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。中方重申坚定支持津方维护国家主权、安全和发展利益，呼吁美西方早日全面解除对津非法制裁。津方强调无条件支持一个中国原则始终是津外交政策的鲜明标志，认为世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，坚决反对任何形式的“台湾独立”，重申不同台湾进行任何形式的官方往来，支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。津方反对任何损害中国主权和领土完整的做法，重申支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的立场。津方高度赞赏中方为津方抵御美西方非法制裁提供的支持。

（四）双方同意进一步发挥元首外交引领作用，密切两国政府、立法机构、政党等各部门、各层级的交流与合作，进一步加强治国理政经验交流。

二、不断提升合作水平

（五）津方积极响应并坚定支持习近平主席提出的共建“一带一路”倡议，高度评价“一带一路”倡议提出十多年来在促进共建国家经济发展和民生改善方面发挥的重要作用。双方签订《中华人民共和国政府和津巴布韦共和国政府关于共同推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设的谅解备忘录》以来，中方帮助津方极大改善基础设施水平，提高国家治理能力。双方愿在和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神指引下，秉持共商共建共享原则，加强共建“一带一路”倡议同津方“2030年愿景”对接，并共同保障合作项目和人员安全。

（六）津方高度赞赏并坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议。双方同意在全球发展倡议框架下进一步加强农业、矿业、环境友好型传统能源和新能源、交通基础设施、政策咨询等各领域合作。在“全球发展倡议之友小组”机制内发挥积极作用，推动菌草、社区光伏电子设施、灌溉设施升级改造等共同配资项目加快立项和实施。中方鼓励更多有实力的中国企业赴津投资兴业，助力津产业升级和自主可持续发展。

（七）津方高度赞赏并坚定支持习近平主席提出的“支持非洲工业化倡议”“中国助力非洲农业现代化计划”“中非人才培养合作计划”等三项对非合作新举措，愿积极配合中方推动举措落地见效。双方同意签署津巴布韦鲜食鳄梨输华植物检疫议定书。中方欢迎更多津方优质农产品进入中国市场。

（八）双方将加强矿产领域互利合作，包括稀土和关键矿产管理政策经验交流。津方将进一步改善和优化营商环境，欢迎中国企业投资津巴布韦新能源价值链开发项目，支持津产业链升级和提升自主发展能力。

（九）中方支持中国企业按照市场化、商业化原则，以多种形式参与津国家铁路系统升级改造、“数字津巴布韦”等基础设施建设。

（十）双方一致认为应促进贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链韧性和稳定，同意继续发挥双边经贸联委会作用，签署关于成立投资和经济合作工作组、成立贸易畅通工作组和经济发展领域交流合作的谅解备忘录。中津两国认可彼此关于推进投资改革和高水平对外开放的一系列重大举措，中方支持非洲大陆自贸区建设。

三、携手维护安全发展

（十一）津方高度赞赏并坚定支持习近平主席提出的全球安全倡议。中津都是维护国际和平、安全与发展的重要力量，双方同意签署警务合作备忘录，在应对气候变化、粮食安全、防灾减灾、调解国际纠纷等领域加强合作。中方愿向津方提供新一批紧急粮援，帮助津方应对干旱和粮食危机。

（十二）双方同意加强人工智能领域合作，津方支持中方提出的《全球人工智能治理倡议》。

（十三）双方一致认为，发展人权是全人类共同事业，生存权、发展权是首要的基本人权，应在相互尊重和平等相待基础上开展人权交流合作，反对人权问题政治化，反对以人权为幌子干涉别国内政。

（十四）双方承诺保护本国境内对方公民及机构的安全和合法权益。

四、加强文明交流互鉴

（十五）津方高度赞赏并坚定支持习近平主席提出的全球文明倡议。双方一致认为，全球文明倡议凝聚了人类不同文明的价值共识。双方同意合作保护对人类文明至关重要的古老文化遗产、民俗和传统知识，认为应当加强科学、教育、艺术、体育、新闻、旅游等领域交流合作。双方同意签署新闻媒体交流合作备忘录。津方赞赏中方提议设立的文明对话国际日。

（十六）中方愿同津方加强人力资源领域合作，继续向津方提供政府奖学金和人员培训名额。

（十七）中方愿积极支持津方公共卫生系统建设，将继续向津方派遣医疗队，加强对口医院合作，推动在津实施“光明行”义诊活动。津方感谢中方在卫生健康领域特别是新冠疫情期间的持续支持，希望中方继续支持津方增强未来应对疫情的能力。

五、共同捍卫国际公正

（十八）津方高度肯定并坚定支持习近平主席提出的人类命运共同体理念，赞赏习近平主席提出的和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，赞同中方倡导的平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。双方致力于共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

（十九）双方一致认为，应当坚定捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以联合国宪章宗旨原则为基础的国际关系基本准则，反对霸权主义和强权政治，践行真正的多边主义。

（二十）双方一致认为，金砖合作机制是发展中国家和新兴市场国家合作的重要平台，有利于推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。津方高度赞赏中国是二十国集团中首个支持非盟加入二十国集团的国家。

（二十一）津方赞赏中方为推动政治解决乌克兰危机和支持巴勒斯坦人民正义事业发挥的重要作用，愿积极支持并加入关于政治解决乌克兰危机的共识文件，推动局势降温，为停火止战积累条件。双方一致认为在乌克兰和巴勒斯坦发生的冲突不应转移对包括非洲问题在内的全球其他热点问题的关注。

双方高度评价中非合作论坛成立24年来对推进中非高水平合作的引领作用和促进中国同津巴布韦双边关系的重要推动作用。双方预祝中非合作论坛新一届峰会圆满成功，相信会议将开启中非团结合作的新篇章，为非洲发展繁荣提供新机遇，为全球和平稳定注入强大确定性。

双方一致认为，姆南加古瓦总统访华取得圆满成功，对推动构建高水平中津命运共同体具有重大意义。姆南加古瓦总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予的热情友好接待表示衷心感谢，欢迎习近平主席在方便的时候再次访问津巴布韦。

（新华社北京9月3日电）

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)