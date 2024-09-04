本报记者 黄炜鑫

中企承建的坦桑尼亚桑给巴尔国际机场3号航站楼。

赵向阳摄

“非洲国家和中国始终坚持合作共赢、共同发展。期待2024年中非合作论坛北京峰会为非洲发展带来更多机遇。”坦桑尼亚桑给巴尔总统侯赛因·阿里·姆维尼日前接受本报记者采访时表示，多年来，中国为坦桑尼亚以及整个非洲地区的发展发挥了重要作用，中国式现代化取得的历史性成就为非洲发展提供了重要启迪。

“每次去中国，我都能看到很多变化，我相信大家都会被中国的发展成就所震撼。”姆维尼多次访华，中国的发展给他留下深刻印象。“在基础设施、农业、旅游业等领域，中国都实现了巨大发展。令人印象最为深刻的是，作为世界上最大的发展中国家，中国成功使数亿人摆脱了贫困。”姆维尼表示，桑给巴尔将继续学习中国的脱贫攻坚经验。

习近平主席高度重视中非关系，2013年访问非洲期间提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，指出中非从来都是命运共同体。“中国为非洲发展作出巨大贡献。”姆维尼积极评价中国对非政策，相信非中合作将在未来取得更大成就。

“今年是坦桑尼亚和中国建交60周年。60年来，两国团结友谊和真诚合作不断深化，各领域合作取得丰硕成果。”姆维尼表示，“坦中传统友谊深厚，我们不会忘记中国慷慨援建了坦赞铁路。在中国的帮助下，坦桑尼亚的基础设施呈现新貌，越来越多坦桑尼亚农产品进入中国市场。”去年，姆维尼曾到湖南长沙参加第三届中非经贸博览会并在开幕式上发表讲话。他说：“这是一个很好的平台，搭建了非中企业沟通的桥梁，有力促进非中贸易往来，吸引更多中国企业到非洲投资。”

“坦中合作为桑给巴尔发展带来活力，为当地民众带来福祉。共建‘一带一路’已在桑给巴尔开花结果。”姆维尼告诉记者，中国企业积极参与桑给巴尔基础设施建设，修建机场、道路、医院、酒店等，使桑给巴尔面貌焕然一新，促进了当地经济社会发展。“桑给巴尔国际机场3号航站楼就是由中国企业修建的。”姆维尼说，这座现代化的航站楼便利了人员、经贸往来，促进了桑给巴尔旅游业发展。

今年是中国向坦桑尼亚桑给巴尔派遣医疗队60周年，首批中国援桑给巴尔医疗队是中国政府向非洲派出的第二支援外医疗队。“桑给巴尔在卫生健康领域得到最大的援助之一，就是来自中国的医疗队。”姆维尼说，60年来，中国医疗队无私奉献，不仅免费为当地民众提供医疗服务、捐赠先进医疗器械和药品，还对医护人员开展培训，提升当地医疗水平。

2024年中非合作论坛北京峰会即将举行，姆维尼对此十分期待。他表示，希望坦桑尼亚吸引更多中国投资，促进本土制造业发展，创造更多就业岗位，加速坦桑尼亚工业化进程。桑给巴尔希望与中方进一步加强旅游合作，吸引更多中国游客。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)