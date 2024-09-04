本报记者 黄培昭

位于中埃·泰达苏伊士经贸合作区的西电埃及公司变压器生产车间内，工人们正在作业。

本报记者 黄培昭摄

“中非合作论坛是非中开展集体对话的重要平台，推动非中合作取得了显著成就，丰富了非中关系的内涵。”埃及总理马德布利日前在接受本报记者采访时表示，埃中建交以来，双方关系不断发展，政治、经济等领域合作成果丰硕，埃方希望进一步巩固和加强埃中关系，实现互利共赢。

马德布利说，1956年，埃及成为第一个与新中国建交的阿拉伯和非洲国家，体现了埃及和中国之间的特殊关系。埃及是中国的全面战略伙伴，今年是两国建立全面战略伙伴关系10周年。埃及是最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一，埃方赞赏中国提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。

马德布利说，在政治层面，两国密切高层互访，深化相互了解。今年5月，埃及总统塞西访华，两国元首宣布今年为“埃中伙伴年”。在经济层面，中国是埃及最大的贸易伙伴国，2023年双方的贸易额达到150多亿美元。两国加强金融合作，埃及在中国市场成功发行了“熊猫债”。埃中在能源领域的合作也十分广泛。

马德布利曾多次访问中国，去年10月赴华出席了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。他表示，埃及是亚洲、非洲和欧洲之间的重要纽带，苏伊士运河是海路运输的重要通道，埃及可以在推进共建“一带一路”合作方面发挥重要作用。

马德布利举例说，中埃·泰达苏伊士经贸合作区是埃中在共建“一带一路”框架下最重要的合作项目之一。截至今年7月，经贸合作区共吸引170家企业入驻，实际投资额超21亿美元，累计销售额近49亿美元。该经贸合作区还注重吸引新能源项目，鼓励企业关注环保，推动埃及绿色低碳发展。马德布利表示，中企还参与建设了埃及新行政首都中央商务区项目、埃及斋月十日城轻轨铁路项目等，“我们期待与中国合作实施更多项目”。

马德布利表示，中非合作论坛成立24年来，非中双方增进了相互理解，中国与非洲国家、非盟、非洲次区域组织等的联系进一步加强。在中非合作论坛框架内，非中不断加强贸易往来、投资合作，共同实施了许多合作项目。双方在共建“一带一路”框架下的合作也取得了丰硕成果。

马德布利表示，埃及致力于巩固和加强与中国的合作关系。“我们的目标是实现双赢，确保双方都能获益。”

马德布利说，未来埃方将集中精力吸引更多中国投资，特别期待在新能源、绿色经济、数字化转型等双方共同关注的领域加强合作。埃及将加大酒店业等旅游领域投资，吸引更多中国游客。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 06 版）

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