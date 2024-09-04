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“为非洲实现现代化创造机遇”

——访肯尼亚总统鲁托

本报记者 黄炜鑫
2024年09月04日07:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　鲜花是肯尼亚出口中国市场的主要特色产品之一。图为在肯尼亚纳库鲁郡的一家鲜花工厂，工人在整理鲜花。
　　本报记者 黄炜鑫摄

　　“我们将抓住中非合作论坛、共建‘一带一路’带来的机遇，充分释放肯尼亚等非洲国家的发展潜力。”肯尼亚总统鲁托在赴华出席2024年中非合作论坛北京峰会之际接受本报记者采访时表示，肯中全面战略合作伙伴关系不断发展，两国务实合作成果丰硕。期待此次峰会达成更多共识，进一步促进非中各领域合作，为包括肯尼亚在内的非洲国家发展注入强劲动能，助力非中携手迈向现代化。

　　“新中国成立75年来取得了巨大发展进步，实现了经济稳步增长，促进了人的全面发展。”鲁托表示，中国已成为世界第二大经济体，许多领域的发展处于世界领先行列，成功让数亿人摆脱贫困，这些成就值得称赞。

　　鲁托表示，肯中关系不断深化，合作机遇不断增多。越来越多的中国企业在肯投资，肯尼亚牛油果、茶、咖啡等优质特色产品出口到中国市场。两国深化务实合作，实现互利共赢。采访期间，鲁托示意记者看向身后的内罗毕环球贸易中心。他说，这座中国企业投资开发的现代化城市综合体，是东非最高的建筑群之一，已成为肯尼亚首都内罗毕的地标。“我们正在学习如何结合自身实际和中国经验，探索适用于肯尼亚的发展模式。”鲁托说，期待更多中国企业来肯投资，助力肯尼亚实现“2030年远景规划”。

　　中肯携手走在共建“一带一路”合作的前列，建成一大批互联互通旗舰项目，有力促进地区经济社会发展，惠及两国人民。鲁托举例说，肯尼亚标轨铁路是非洲地区最现代化的铁路建设项目之一，让蒙巴萨、内罗毕等城市之间的往来更便捷、更高效；内罗毕快速路通车后，内罗毕市区至机场的通行时间从2小时缩短到20分钟左右……鲁托表示，肯中共建“一带一路”极大改善了肯尼亚基础设施，期待与中国加强合作，扩展现有铁路交通网络，进一步促进非洲互联互通，造福更多非洲国家。

　　谈到即将举行的2024年中非合作论坛北京峰会，鲁托认为“这将为非洲实现现代化创造机遇”。他表示，期待本次峰会充分挖掘非中合作潜力，促进非中双方在工业化、农业现代化、人才培养、基础设施、经贸投资、绿色发展、科技创新、数字经济、人文交流等领域的合作，为双方人民创造更加美好的未来。鲁托以绿色发展为例说：“中国可再生能源技术先进，非洲可再生能源资源丰富，双方优势互补，非中绿色合作必将实现互利共赢。”他特别提到，肯尼亚正与中国企业合作，利用中国电动车技术等助力实现“电动交通”计划。

　　今年3月，在坦桑尼亚举行的中非智库论坛第十三届会议上，中非50国学者联合发表了“中非达累斯萨拉姆共识”。“非中朝着正确方向迈出了非常积极的一步。”鲁托表示，“非中达累斯萨拉姆共识”向世界发出“全球南方”声音，为世界面临的重大问题和挑战提出共同解决方案，彰显了以中国和非洲国家为代表的“全球南方”的智慧。

　　“没有和平，永远不会有发展；没有相互理解、共同合作，永远不会有和平。”鲁托认为，中方提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议相辅相成，对人类社会整体发展非常重要。包括肯尼亚在内的非洲国家大力支持并积极参与落实三大全球倡议，致力于推动非洲和平与发展，促进非中文明交流互鉴。

　　在采访的最后，鲁托表示，希望肯中加强旅游合作，巩固民意基础，促进相知相亲。他说：“欢迎中国游客前来探索马赛马拉大草原、肯尼亚山等，体验肯尼亚文化，感受不同的文明。”

　　《 人民日报 》（ 2024年09月04日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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