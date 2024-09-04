本报记者 姜 宣 龚 鸣

中企承建的塞内加尔达喀尔快速公交系统项目。

新华社记者 王子正摄

中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔总统法耶近日接受本报记者专访时表示，2024年中非合作论坛北京峰会是总结双方合作成就、确定未来方向的重要契机。希望非中在工业化、农业现代化、科技创新、可持续发展等领域合作取得切实成果，促进非洲国家经济转型，推动构建高水平非中命运共同体。

2013年，习近平主席出访非洲时提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观。法耶说，“真”在于中国始终致力于了解并回应非洲国家需求，而不是将自己的发展模式强加于人。非中在基础设施建设、农业发展、人才培养等领域的大量合作项目让“实”更加具体可见。“亲”和“诚”则反映在中国对非采取合作与尊重的方式，与非洲国家建立相互信任、相互尊重的长期关系。

“中非合作论坛是非中合作的重要支柱，为双方开展对话、实施合作项目提供了重要平台。”法耶表示，这一机制在促进非中关系发展、造福非洲人民方面有效发挥作用，既不断巩固非中合作既有成果，也为未来合作开辟新前景。

法耶介绍，中非合作论坛框架内的合作促进了塞内加尔发展进步。他举例说，中国是塞最大贸易伙伴，双方经贸合作持续增长；在减贫方面，双方发起一些农业和基础设施建设项目，维护塞粮食安全，创造了大量就业岗位；塞中共同采取措施防治荒漠化、保护生态环境；中国还大力支持塞内加尔通信领域基础设施建设，让更多塞民众享受数字服务……法耶表示，未来塞中还可以在工业化、农业现代化、可再生能源等领域继续深化合作。

法耶说，高质量共建“一带一路”对塞内加尔发展产生重大影响，特别是中国为塞关键基础设施建设提供支持并推进相关项目实施。捷斯—图巴高速公路就是一个标志性项目，便利了民众出行，促进塞地区之间互联互通，对当地经济发展有重要意义。“智慧塞内加尔”项目优化了塞高速网络建设，对国家数字经济发展和公共服务改善意义重大。法耶说：“这些项目展现了高质量共建‘一带一路’对塞内加尔经济增长和民生改善所作的贡献。”

法耶高度赞赏中国式现代化取得的成就，认为中国发展为非洲国家提供了宝贵经验。他说，中国通过成立经济特区吸引大量投资、促进本地生产，这是非洲国家可以借鉴的做法。中国采用先进技术和可持续管理方式推动农业现代化，对于实现粮食安全、增强发展韧性意义重大。非洲经济一体化也吸收了中国经验，将助力非洲建设更加强劲的价值链，更好立足于世界经济舞台。

法耶认为，中国推进高质量发展、高水平对外开放，将进一步促进信息技术、可再生能源、绿色发展等领域的国际合作。中国持续扩大开放，有利于更多非洲产品进入中国市场，助力非洲企业融入全球产业链。“中国的相关政策与我们的可持续发展目标是一致的，将会继续促进非中互利共赢合作。”法耶强调。

法耶表示，所谓“债务陷阱”等谬论不符合非中合作的真实情况，非中合作建立在相互尊重、主权独立、互利互惠等原则上。非洲国家与中国的融资协议是在透明框架下制定的，考虑到了各国国情。“个别国家与其鼓吹陈词滥调，不如去了解非洲国家需求并提供尊重其主权和关切的解决方案，与非洲国家开展可实现共同发展的合作。”法耶强调。

谈到当前国际局势，法耶认为，“全球南方”崛起是积极趋势。中国作为“全球南方”一员，在支持发展中国家诉求、推动建设更加公正合理的国际秩序方面可以发挥关键作用。“非中应继续加强在国际事务中的团结协作，共同捍卫多边主义、不干涉他国内政、尊重国家主权等原则。”法耶表示，非中加强合作对于实现以上目标至关重要。

《 人民日报 》（ 2024年09月04日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)