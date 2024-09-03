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中外媒体记者走进北京机器人产业园

2024年09月03日19:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京9月3日电（记者李潇）9月3日上午，由2024中非合作论坛峰会新闻中心和北京市人民政府新闻办公室主办的“科技创新高地”主题城市采访活动在京举行。来自德国电视二台、“今日俄罗斯”通讯社、日本朝日电视台、人民日报社、中国新闻社、中国青年报社等50余家中外媒体的70余名记者走进北京经济技术开发区（北京亦庄）机器人产业园，深入了解机器人产业发展及场景应用。

9月3日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，来到北京机器人产业园，进行以“科技创新高地”为主题的城市采访活动。 人民网记者 李潇摄

9月3日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，来到北京机器人产业园，进行以“科技创新高地”为主题的城市采访活动。 人民网记者 李潇摄

北京机器人产业园占地面积25万平方米，园区聚焦机器人核心技术和产品，打造“关键技术+核心产品+应用场景”的北京亦庄模式，拥有机器人大世界展厅、北京具身智能机器人创新中心、国家机器人检测与评定中心（总部）北京测评中心，以及优必选、合鲸科技、长木谷、强联智创等机器人企业，成为外界了解北京亦庄机器人产业发展的窗口。机器人和智能制造产业作为北京亦庄四大主导产业之一，当前正依托“一个园区、一批平台、一个中心、一支基金、一群人才”的“五个一”工作机制，加速构建全国机器人产业高地。截至目前，北京亦庄已拥有机器人生态企业百余家，其中半数以上为专精特新企业，产值规模近百亿元。

9月3日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，来到北京机器人产业园，进行以“科技创新高地”为主题的城市采访活动。 人民网记者 李潇摄

9月3日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，来到北京机器人产业园，进行以“科技创新高地”为主题的城市采访活动。 人民网记者 李潇摄

中外记者来到北京具身智能机器人创新中心，深入了解创新中心建设情况、人形机器人母平台“天工”研发进展成果，以及在建立具身智能数据集、推动机器人在工业生产和商业场景应用等方面的下一步计划。在参观现场，创新中心自主研发的通用人形机器人母平台“天工”走在机器人专用道上，不时挑战草坪、斜坡等复杂地形的高难度，其灵活身姿令不少外国记者赞叹连连。

9月3日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，来到北京机器人产业园，进行以“科技创新高地”为主题的城市采访活动。 人民网记者 李潇摄

9月3日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，来到北京机器人产业园，进行以“科技创新高地”为主题的城市采访活动。 人民网记者 李潇摄

据北京具身智能机器人创新中心数据智能负责人李广宇介绍，该创新中心2023年落地北京亦庄，是国内首家专注于具身智能机器人核心技术、产品研发以及应用生态建设的创新平台，致力于行业关键共性核心技术研发，打造软、硬两个通用母平台。设定本体原型（肢体）、运控系统（小脑）、具身智能大模型（大脑）、开源工具链及OS操作系统等五大研发板块，与国家级科研平台、顶尖高校、产业链核心企业、应用场景企业等15家机构及企业签署合作协议，锚定具身智能与基础设施、开源生态及公共服务平台、具身智能机器人应用场景落地等方面协同合作与创新，为具身智能技术突破与规模化落地贡献力量。2024年4月27日，创新中心发布通用人形机器人母平台“天工”，拥有多个视觉感知传感器，每秒算力高达550万亿次，并配备高精度的惯性测量单元(IMU)和3D视觉传感器，“天工”具备平台开放性和兼容扩展性，可以实现灵活扩展软、硬件等功能模块，充分满足不同应用场景下需求，也是全球首例实现了拟人奔跑的纯电驱全尺寸人形机器人。

在北京首个全品类机器人展示中心——“机器人大世界展厅”里，一只机器巨手从天而降，一位记者用手碰触它的食指，随即裸眼3D大屏被点亮，各类机器人形象逐一跃然屏上，开启了一趟科幻之旅。

9月3日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，来到北京机器人产业园，进行以“科技创新高地”为主题的城市采访活动。 人民网记者 李潇摄

9月3日上午，参与2024年中非合作论坛北京峰会报道工作的各国记者，来到北京机器人产业园，进行以“科技创新高地”为主题的城市采访活动。 人民网记者 李潇摄

北京亦庄机器人科技产业发展有限公司副总经理李泽众向记者表示，机器人大世界展厅占地2000平方米，上下两层楼，集中展示9大“机器人+”应用场景，涵盖制造业、医疗健康、商贸物流、商业社区服务、养老服务、建筑、教育、人工智能、安全应急和极限环境应用等。在工作人员的带领下，记者们与多款人形机器人进行了趣味互动。

在2024世界机器人大会上，国内首家人工智能标准化研究机构——北京人工智能标准化研究院在北京亦庄揭牌落地，研究院将围绕人工智能前沿关键技术、行业场景应用、风险防范治理等领域开展全链条标准化研究。在机器人产业领域，北京亦庄将充分发挥北京具身智能机器人创新中心作用，建设开放共享、协同创新的技术攻关体系，推动具身智能产业标准制定，并进一步以机器人、自动驾驶等重点场景为样本，辐射带动人工智能在更多垂直行业的标准产出。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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