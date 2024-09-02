一块看似普通的灰褐色泥巴，为何成了被中国国家博物馆永久收藏的唯一“活国宝”？9月1日，2024年“一带一路”媒体合作论坛拉美媒体采访团在五粮液集团调研期间找到了答案。

走进位于四川宜宾的五粮液明代古窖泥活态保护展馆，一块其貌不扬的泥块吸引了众人的目光。这块古窖泥距今已有600多年历史，是真正的“国宝窖泥”。虽然它不会动，但内部其实是一个生机勃勃的“小宇宙”。古窖泥中含有数百种不同的微生物，被科技界称为“微生物黄金”，2005年被中国国家博物馆永久收藏。

“重碧拈春酒，轻红擘荔枝”，公元765年，诗人杜甫东行过戎州（今宜宾）时，曾写下这样的诗句。宜宾的酿酒业始于唐、兴于宋、名于清。百代传承，从古酒窖到今天的五粮液酿酒车间，古窖池在近7个世纪的时光中成为了国家宝藏。

来自拉美各国的记者们对中国传统的酿酒技术赞叹不已，很多人也是第一次了解到中国白酒如此悠久的历史和精湛的技术。阿根廷《十二页报》总编辑诺拉·维拉斯说：“如果我把五粮液带回我的国家，我的朋友们一定会喜欢。除了悠久的历史，我还看到一些很好的设计，比如五粮液的LOGO设计，还有一些限量版酒的酒瓶造型设计，都别出心裁。”

在五粮液著名的501车间，酿酒组长、“全国劳动模范”屈万聪表示，车间里那些有着几百年历史的窖池让他心生敬畏。“这些窖池虽然不会说话，但它们在想什么我基本都清楚，哪个要多加曲、哪个要多加粮我一摸就会知道。我们相信只有人做出来的东西才能叫艺术品。”屈万聪说骄傲地说。

在中国几千年的酿酒历程中，匠人们触摸大地、融入泥土、感知发酵，与窖泥中的生命共酿“和美”。五种粮食既保留各自差异又彼此融汇精华，形象地体现出“和美”气韵。如今，“和美”已成为五粮液的文化主张、价值取向、精神标识，以及基业长青的重要保障。

古巴《格拉玛报》第一副总编迪尔伯特·雷耶斯·罗德里格斯表示，此次五粮液参访之行让他又多了一个有关中国文化的印记，让自己更接近中国人的生活。 “古巴有自己的酒，中国也有本土的特色酒，这两种酒之间的差别就像中国和古巴之间的文化差异一样。正是通过体验中国社会生活中一件又一件小事，让我得以一点一点地去了解中国这个很大的国家，以及它不同凡响的文化魅力。”

作为中国浓香型白酒的典型代表，五粮液集团因酒而兴，连续4次荣获“国家名酒”称号，目前已发展成为一家以酒业为主业，涉及现代制造、现代包装、现代物流、金融投资、健康产业等领域的特大型国有企业集团，其海外市场已覆盖了60多个国家和地区。

统筹：徐 波

文字：张 妮

摄影：蒋师雨 于 洋

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