尼日利亚《今日报》编委会主席 奥卢塞贡·阿德尼伊

多年来，“一带一路”媒体合作论坛汇聚了来自世界各地的媒体专业人士，分享新闻实践并应对共同挑战，论坛促进了新闻和信息的交流，有助于加强互联互通。

联合国2030年可持续发展议程强调了媒体在促进合作和应对全球性挑战方面的重要性。要建设一个信息自由流动、文化受到尊重、发展更具包容性的世界，离不开媒体的跨国合作与协调。广大媒体要加强合作，共同应对全球性挑战。同时，加强现代信息技术赋能，促进传播效能提升，进一步便利信息交流。

人工智能、大数据和云计算等技术可以为媒体专业人士提供平台，分享和交流新鲜视角，实现更高效的信息共享。

近日，中国第十五任驻尼日利亚大使抵达阿布贾履新，为我报撰文强调我们两国有许多相似之处。10月1日分别是中国的国庆和尼日利亚的独立日，“两国都有广袤的土地、悠久的历史、丰富的资源、多元的民族、多彩的文化”，大使还强调“国之交在于民相亲”。

当前世界比以往任何时候都更加互联互通，这些合作告诉我们——团结蕴藏着不可思议的潜力。我们要通过分享信息、资讯和专业知识，做到“深化媒体合作、促进共同发展”。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)