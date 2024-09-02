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素拉塔·拉卡赛穆：携手合作  建设未来

泰国民众联络厅厅长 素拉塔·拉卡赛穆
2024年09月02日09:02 | 来源：人民网-人民日报
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共建“一带一路”倡议不仅在经济领域发挥作用，还是连接各国人民的桥梁，推动合作，深化可持续发展，最重要的是促进人心相通。对泰国而言，共建“一带一路”是连接东盟地区的重要纽带，不仅加强了贸易投资，还促进了两国丰富的文化交流，提升了共建国家和地区人民的生活品质。

泰国与中国情谊深厚。两国有着悠久的历史和文化渊源。我们相互扶持，始终致力于加强联系、密切合作，造福两国人民。

我们与中国在媒体和信息领域加强合作，助力两国民心相通。在泰国民众联络厅，我们与中国媒体机构签署了五份谅解备忘录。这些宝贵的伙伴关系让我们的媒体同仁能够相互学习，交换新闻和信息，是共建“一带一路”的生动体现。

展望未来，明年我们将迎来泰国与中国建交50周年。目前，泰国正积极筹备2025年的盛大庆典。从高层访问、商业论坛到泰中旅游、文化交流等活动，庆典活动丰富多彩。在中国新年之际，我们还将举办别具一格的活动来庆祝佳节。

我们对两国关系的未来充满期待。我们坚定支持共建“一带一路”，致力于进一步加强泰国与中国的紧密关系。我们期待与各位携手合作，建设一个共享繁荣、和平与和谐的未来。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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