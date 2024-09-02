人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2024一带一路媒体合作论坛

求同存异  共同发展

吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑 纳拉雷·阿桑巴耶夫
2024年09月02日09:01 | 来源：人民网-人民日报
小字号

求同存异、共同发展是时代的要求，媒体合作应在其中发挥重要作用。

当前，数字化、信息化正在走进我们的生活，互联网已经成为我们生活的一部分，媒体产业结构发生深刻变化。我们应当认识到，新媒体在社会生活中发挥着重要作用，传统媒体面临着竞争和挑战。

作为传统媒体的代表，报纸杂志、电视和广播在确保上海合作组织成员国乃至整个欧亚地区的和平与稳定方面发挥着重要作用。事实上，传统媒体与新技术、新平台的融合正在成为时代的要求。

在某些情况下，网络博主在收集、处理和传播信息时有一定片面性，社交网络上出现了一些虚假信息。针对虚假信息，加强媒体合作十分必要，希望社会各界团结起来，共同抵制不准确和虚假信息的传播。

中国是我们的主要合作伙伴，我们可以从中国学到很多。近年来，在中国的大力支持下，我们在能源、道路基础设施和其他领域实施了一些重大项目，有效促进了经济增长和民生改善。中国的先进技术和丰富经验、体育和文化成就等始终是我们的读者感兴趣的。很多一致的观点使我们能够在相互理解的基础上开展活动。通过媒体合作加深两国之间的文化交流，有助于巩固双边关系。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部