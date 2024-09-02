吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑 纳拉雷·阿桑巴耶夫

求同存异、共同发展是时代的要求，媒体合作应在其中发挥重要作用。

当前，数字化、信息化正在走进我们的生活，互联网已经成为我们生活的一部分，媒体产业结构发生深刻变化。我们应当认识到，新媒体在社会生活中发挥着重要作用，传统媒体面临着竞争和挑战。

作为传统媒体的代表，报纸杂志、电视和广播在确保上海合作组织成员国乃至整个欧亚地区的和平与稳定方面发挥着重要作用。事实上，传统媒体与新技术、新平台的融合正在成为时代的要求。

在某些情况下，网络博主在收集、处理和传播信息时有一定片面性，社交网络上出现了一些虚假信息。针对虚假信息，加强媒体合作十分必要，希望社会各界团结起来，共同抵制不准确和虚假信息的传播。

中国是我们的主要合作伙伴，我们可以从中国学到很多。近年来，在中国的大力支持下，我们在能源、道路基础设施和其他领域实施了一些重大项目，有效促进了经济增长和民生改善。中国的先进技术和丰富经验、体育和文化成就等始终是我们的读者感兴趣的。很多一致的观点使我们能够在相互理解的基础上开展活动。通过媒体合作加深两国之间的文化交流，有助于巩固双边关系。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)