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马科斯·德奥利维拉：优化平台  扩大合作

巴西《商业导报》社长 马科斯·德奥利维拉
2024年09月02日09:00 | 来源：人民网-人民日报
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共建“一带一路”倡议提出以来，截至今年8月，150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”对相关国家和地区的经济和贸易产生了巨大影响。

世界正在发生改变，不惜一切代价的增长正在让位于可持续发展，发展中国家的影响力与日俱增，我们都拥有充满希望的未来。

对于参与共建“一带一路”的国家来说，在符合各国人民利益的情况下，新闻界之间存在着加强信息交流的广阔空间。我们需要多元化的视角，既要了解其他国家正在发生着什么，也需要发出自己的声音。发布有关共建“一带一路”国家相关经验的新闻报道，能为读者提供全球视野，从而促进融合与发展。因此，扩大媒体合作非常重要，这有助于为本国读者提供准确的信息，能更好地反映全球形势，促进共同发展。

中国是巴西经济增长和科技发展的重要合作伙伴。我们网站上开设了高质量共建“一带一路”的专栏，文章覆盖共建“一带一路”的方方面面，包括投资、贸易、文化交流和其他相关内容，这样的文章会使读者具有全球视野，从而促进融合与发展。

我们建议优化平台、扩大合作，促进共同利益，为拉近共建“一带一路”国家之间的距离发挥重要作用。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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