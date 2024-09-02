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哈维尔·乌尔基苏：塑造认知  促进对话

西班牙《阿贝赛报》社长 哈维尔·乌尔基苏
2024年09月02日08:59 | 来源：人民网-人民日报
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在这个日益紧密相连的世界中，媒体的角色不仅仅是传递信息，更拥有塑造认知、深化理解、在不同国家和文化之间搭建沟通桥梁的力量。

媒体在克服刻板印象和误解方面可以发挥至关重要的作用，包括通过提供平衡且准确的报道来展现各国的真实面貌；通过特别节目、纪录片和新闻报道来展现每个国家的日常风貌、传统习俗及其发展成就，助力公众深化对不同文化之间共性与差异的了解。

媒体可以成为促进文化交流的桥梁和窗口，通过传播文化活动，能够加深对于各自文化的了解，加固彼此的友谊纽带。

贸易投资、教育领域也是媒体能够施展深远影响的重要舞台。媒体能够通过展示企业成功案例和富有成效的合作，促进投资与贸易；通过推广学术互访项目等，为持续深化国际关系提供智力支持和人才保障。

我们共同面临着气候变化、卫生安全和可持续发展等全球性挑战。媒体能够通过推出联合倡议和合作项目，彰显共同努力，促进对话与合作。

总而言之，媒体在推动共同发展中发挥着不可或缺的作用。让我们携手并进，构建一个更加繁荣、合作更紧密的未来，迈向一个以理解与合作为常态的世界。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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