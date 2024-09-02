南非独立传媒集团执行主席 伊克博·瑟维

共建“一带一路”是一项富有远见的事业，旨在团结各大洲国家共同追求繁荣与发展，号召所有人共同努力，搭建相互理解、经济联通和文化交流的桥梁。

共建“一带一路”关乎构建人类命运共同体，各国无论大小或经济实力，都能平等地携手应对全球性挑战。我们在共建“一带一路”中相聚在一起，我们的合作努力将对未来产生深远影响。

作为媒体，我们是信息的收集者、故事的讲述者。“一带一路”新闻合作联盟提供了一个平台，让我们用自己的声音讲述自己的故事。联盟不仅是为了合作，更是为了创建一个反映所有成员现实和愿望的全球媒体网络。

独立传媒集团及其姊妹机构非洲新闻社致力于建设平台，让非洲人为非洲人讲述非洲故事，让世界了解非洲故事。通过参与“一带一路”新闻合作联盟，我们希望非洲的声音不仅被听到，而且在全球舞台上得到更多理解。

在南非，我们目睹了共建“一带一路”的力量，南非从基础设施、贸易和文化交流中受益匪浅。中国企业在能源、交通和技术等领域的投资不仅创造了就业机会，还为提高非洲自主可持续发展能力作出了贡献。让我们共同努力，真实报道共建“一带一路”发挥的重要作用。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)