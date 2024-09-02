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贾马尔·苏韦迪尔：深入报道  传递信息

阿联酋通讯社总编辑 贾马尔·苏韦迪尔
2024年09月02日08:58 | 来源：人民网-人民日报
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在当今世界，得益于科技进步、世界贸易和旅游业的发展，世界已经成为一个“地球村”。在促进各国人民之间消除未知、打破隔阂、相互了解等方面，媒体发挥着重要作用。

媒体为公众提供了对世界各地正在发生的事件及其进展的报道。媒体将信息和判断传递给世界各地的受众，增进他们对全球问题和现象的理解；媒体可以展示不同文明间的艺术、文学、习俗等，帮助人们认识到各民族的文化多样性；媒体能够增强文化交流与合作，通过组织各国间的节庆、展览、体育等活动，加强各国人民之间的联系；媒体还提供了不同国家之间的交流平台，如对话、研讨会和会议等。

借助媒体，世界各地的人们可以了解在其他地方发生的事情。通过交流，我们可以共同建设一个更加理解、宽容和合作的世界。

阿联酋致力于培养媒体从业者在国际知识交流领域的技能，培训媒体从业者的文化交流和跨文明对话的能力，鼓励媒体从业者学习不同文化习俗的知识，鼓励媒体从业者深入报道全球问题，加强在培训和职业发展方面的国际媒体合作，在全球媒体之间进行内容和经验的交流，开设节目展示文化合作的典范。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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