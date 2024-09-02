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帕维尔·涅戈伊察：发展合作  交流经验

俄罗斯《俄罗斯报》社长 帕维尔·涅戈伊察
2024年09月02日08:57 | 来源：人民网-人民日报
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在我们生活的这个时代，现代技术的发展为信息发布和传播提供了很多便利，几乎任何人都可以成为信息来源，而且可以匿名、隐藏自己的身份。

官方注册媒体的从业者对其材料和已核实的事实向读者承担责任。作为对社会重要且可靠的信息提供者，我们比以往任何时候都更有义务保护人们免受虚假信息的危害，与假新闻进行一场持续的斗争。

与此同时，信息和通信革命的发展让印象的塑造和传播广受欢迎，能不断触动公众的情感。这一切都在推动我们承担更大的专业责任——在读者、观众、听众面前，讲述事件和现象，分析背后的原因等。

我相信，如果我们找到新的、适当的方法来更好地了解我们所服务的受众，受众也会更加信任我们的报道、赞赏我们对媒体工作负责任的态度。

我也相信，长期以来与我们进行卓有成效互动的中国媒体同行们正不懈努力并取得成功。因此，我认为进一步发展我们的合作、交流实践经验、推出大家感兴趣的联合项目是非常有价值和有意义的，这对于高质量共建“一带一路”大有益处，我们都期盼未来能够取得更大成果。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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