匈牙利民主传媒集团执行总编辑 大卫·本奇克

匈牙利与中国的友谊源远流长。新冠疫情暴发时，中国给予匈牙利大力支持。当时我是一名驻德国的匈牙利外交官，负责安排把运抵法兰克福机场的中国呼吸机发往匈牙利。我始终记得，中国朋友在每个医疗设备箱子上都贴上了标语——“来自中国的关爱”。这些温暖人心的图片出现在匈牙利媒体上，匈牙利人民深表感激。

近年来，中国已成为匈牙利在欧洲以外最重要的贸易伙伴，匈中在投资领域的合作蓬勃发展，中国文化和美食也在我们国家传播开来。共建“一带一路”倡议，需要被中欧地区更多民众知晓。

中国对全球经济和政治走向发挥着重要作用。如今，普通欧洲公民对中国的了解程度还不深，提供大量信息具有重要意义。如何了解中国、了解共建“一带一路”，我们要运用公共外交工具，促进相互接纳、相互尊重，只有深入了解才会增强理解，进而引发好奇和共情。

目前，我们集团最重要的标志性媒体《匈牙利民主党人周刊》，线上版本月访问量达100万，今年适逢创刊30周年。作为覆盖面广、影响力大、可信度高的媒体渠道，我们愿意扩大媒体新闻合作，促进对话、了解与认知。

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