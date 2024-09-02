人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>2024一带一路媒体合作论坛

萨尔曼德·阿里：架起桥梁  汇集资源

巴基斯坦战斗媒体集团总裁??萨尔曼德·阿里
2024年09月02日08:56 | 来源：人民网-人民日报
小字号

当今时代，媒体的作用更为凸显，媒体机构在推动媒体行业和全球共同发展方面发挥着重要作用。

在巴基斯坦战斗媒体集团和巴基斯坦《地理新闻》，我们用叙述反映不同的观点，并在不同国家之间架起桥梁。合作使我们能够汇集资源、分享专业知识、扩大影响力。

如今的媒体环境充满了挑战——虚假信息的出现、数字化转型的压力以及受众需求的不断改变等。然而，挑战也带来了机遇。通过共同努力，我们可以用创新的解决方案来分辨、打击虚假信息，利用新技术增强我们的叙事能力，并以更有意义的方式吸引受众。

在媒体资源有限的地区，与更大、更成熟的媒体组织进行合作，能够获得制作高质量新闻所需的支持。共建“一带一路”国家媒体合作可以丰富全球媒体格局，让世界各地，尤其是发展中国家的故事能够得到讲述、倾听和理解。

媒体合作可以促进可持续发展目标的实现。通过聚焦大家关注的问题，讲述创新、韧性和进步的故事，推动积极变革，促进可持续发展。

借助本届论坛，让我们致力于分享赋予力量的知识，讲述激励人心的故事，将愿景与行动结合起来，通过跨越国界的媒体合作让世界更美好。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部