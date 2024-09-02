巴基斯坦战斗媒体集团总裁??萨尔曼德·阿里

当今时代，媒体的作用更为凸显，媒体机构在推动媒体行业和全球共同发展方面发挥着重要作用。

在巴基斯坦战斗媒体集团和巴基斯坦《地理新闻》，我们用叙述反映不同的观点，并在不同国家之间架起桥梁。合作使我们能够汇集资源、分享专业知识、扩大影响力。

如今的媒体环境充满了挑战——虚假信息的出现、数字化转型的压力以及受众需求的不断改变等。然而，挑战也带来了机遇。通过共同努力，我们可以用创新的解决方案来分辨、打击虚假信息，利用新技术增强我们的叙事能力，并以更有意义的方式吸引受众。

在媒体资源有限的地区，与更大、更成熟的媒体组织进行合作，能够获得制作高质量新闻所需的支持。共建“一带一路”国家媒体合作可以丰富全球媒体格局，让世界各地，尤其是发展中国家的故事能够得到讲述、倾听和理解。

媒体合作可以促进可持续发展目标的实现。通过聚焦大家关注的问题，讲述创新、韧性和进步的故事，推动积极变革，促进可持续发展。

借助本届论坛，让我们致力于分享赋予力量的知识，讲述激励人心的故事，将愿景与行动结合起来，通过跨越国界的媒体合作让世界更美好。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)