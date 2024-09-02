架起桥梁 汇集资源

巴基斯坦战斗媒体集团总裁 萨尔曼德·阿里

当今时代，媒体的作用更为凸显，媒体机构在推动媒体行业和全球共同发展方面发挥着重要作用。

在巴基斯坦战斗媒体集团和巴基斯坦《地理新闻》，我们用叙述反映不同的观点，并在不同国家之间架起桥梁。合作使我们能够汇集资源、分享专业知识、扩大影响力。

如今的媒体环境充满了挑战——虚假信息的出现、数字化转型的压力以及受众需求的不断改变等。然而，挑战也带来了机遇。通过共同努力，我们可以用创新的解决方案来分辨、打击虚假信息，利用新技术增强我们的叙事能力，并以更有意义的方式吸引受众。

在媒体资源有限的地区，与更大、更成熟的媒体组织进行合作，能够获得制作高质量新闻所需的支持。共建“一带一路”国家媒体合作可以丰富全球媒体格局，让世界各地，尤其是发展中国家的故事能够得到讲述、倾听和理解。

媒体合作可以促进可持续发展目标的实现。通过聚焦大家关注的问题，讲述创新、韧性和进步的故事，推动积极变革，促进可持续发展。

借助本届论坛，让我们致力于分享赋予力量的知识，讲述激励人心的故事，将愿景与行动结合起来，通过跨越国界的媒体合作让世界更美好。

支持对话 增强了解

匈牙利民主传媒集团执行总编辑 大卫·本奇克

匈牙利与中国的友谊源远流长。新冠疫情暴发时，中国给予匈牙利大力支持。当时我是一名驻德国的匈牙利外交官，负责安排把运抵法兰克福机场的中国呼吸机发往匈牙利。我始终记得，中国朋友在每个医疗设备箱子上都贴上了标语——“来自中国的关爱”。这些温暖人心的图片出现在匈牙利媒体上，匈牙利人民深表感激。

近年来，中国已成为匈牙利在欧洲以外最重要的贸易伙伴，匈中在投资领域的合作蓬勃发展，中国文化和美食也在我们国家传播开来。共建“一带一路”倡议，需要被中欧地区更多民众知晓。

中国对全球经济和政治走向发挥着重要作用。如今，普通欧洲公民对中国的了解程度还不深，提供大量信息具有重要意义。如何了解中国、了解共建“一带一路”，我们要运用公共外交工具，促进相互接纳、相互尊重，只有深入了解才会增强理解，进而引发好奇和共情。

目前，我们集团最重要的标志性媒体《匈牙利民主党人周刊》，线上版本月访问量达100万，今年适逢创刊30周年。作为覆盖面广、影响力大、可信度高的媒体渠道，我们愿意扩大媒体新闻合作，促进对话、了解与认知。

发展合作 交流经验

俄罗斯《俄罗斯报》社长 帕维尔·涅戈伊察

在我们生活的这个时代，现代技术的发展为信息发布和传播提供了很多便利，几乎任何人都可以成为信息来源，而且可以匿名、隐藏自己的身份。

官方注册媒体的从业者对其材料和已核实的事实向读者承担责任。作为对社会重要且可靠的信息提供者，我们比以往任何时候都更有义务保护人们免受虚假信息的危害，与假新闻进行一场持续的斗争。

与此同时，信息和通信革命的发展让印象的塑造和传播广受欢迎，能不断触动公众的情感。这一切都在推动我们承担更大的专业责任——在读者、观众、听众面前，讲述事件和现象，分析背后的原因等。

我相信，如果我们找到新的、适当的方法来更好地了解我们所服务的受众，受众也会更加信任我们的报道、赞赏我们对媒体工作负责任的态度。

我也相信，长期以来与我们进行卓有成效互动的中国媒体同行们正不懈努力并取得成功。因此，我认为进一步发展我们的合作、交流实践经验、推出大家感兴趣的联合项目是非常有价值和有意义的，这对于高质量共建“一带一路”大有益处，我们都期盼未来能够取得更大成果。

深入报道 传递信息

阿联酋通讯社总编辑 贾马尔·苏韦迪尔

在当今世界，得益于科技进步、世界贸易和旅游业的发展，世界已经成为一个“地球村”。在促进各国人民之间消除未知、打破隔阂、相互了解等方面，媒体发挥着重要作用。

媒体为公众提供了对世界各地正在发生的事件及其进展的报道。媒体将信息和判断传递给世界各地的受众，增进他们对全球问题和现象的理解；媒体可以展示不同文明间的艺术、文学、习俗等，帮助人们认识到各民族的文化多样性；媒体能够增强文化交流与合作，通过组织各国间的节庆、展览、体育等活动，加强各国人民之间的联系；媒体还提供了不同国家之间的交流平台，如对话、研讨会和会议等。

借助媒体，世界各地的人们可以了解在其他地方发生的事情。通过交流，我们可以共同建设一个更加理解、宽容和合作的世界。

阿联酋致力于培养媒体从业者在国际知识交流领域的技能，培训媒体从业者的文化交流和跨文明对话的能力，鼓励媒体从业者学习不同文化习俗的知识，鼓励媒体从业者深入报道全球问题，加强在培训和职业发展方面的国际媒体合作，在全球媒体之间进行内容和经验的交流，开设节目展示文化合作的典范。

传播声音 增进理解

南非独立传媒集团执行主席 伊克博·瑟维

共建“一带一路”是一项富有远见的事业，旨在团结各大洲国家共同追求繁荣与发展，号召所有人共同努力，搭建相互理解、经济联通和文化交流的桥梁。

共建“一带一路”关乎构建人类命运共同体，各国无论大小或经济实力，都能平等地携手应对全球性挑战。我们在共建“一带一路”中相聚在一起，我们的合作努力将对未来产生深远影响。

作为媒体，我们是信息的收集者、故事的讲述者。“一带一路”新闻合作联盟提供了一个平台，让我们用自己的声音讲述自己的故事。联盟不仅是为了合作，更是为了创建一个反映所有成员现实和愿望的全球媒体网络。

独立传媒集团及其姊妹机构非洲新闻社致力于建设平台，让非洲人为非洲人讲述非洲故事，让世界了解非洲故事。通过参与“一带一路”新闻合作联盟，我们希望非洲的声音不仅被听到，而且在全球舞台上得到更多理解。

在南非，我们目睹了共建“一带一路”的力量，南非从基础设施、贸易和文化交流中受益匪浅。中国企业在能源、交通和技术等领域的投资不仅创造了就业机会，还为提高非洲自主可持续发展能力作出了贡献。让我们共同努力，真实报道共建“一带一路”发挥的重要作用。

塑造认知 促进对话

西班牙《阿贝赛报》社长 哈维尔·乌尔基苏

在这个日益紧密相连的世界中，媒体的角色不仅仅是传递信息，更拥有塑造认知、深化理解、在不同国家和文化之间搭建沟通桥梁的力量。

媒体在克服刻板印象和误解方面可以发挥至关重要的作用，包括通过提供平衡且准确的报道来展现各国的真实面貌；通过特别节目、纪录片和新闻报道来展现每个国家的日常风貌、传统习俗及其发展成就，助力公众深化对不同文化之间共性与差异的了解。

媒体可以成为促进文化交流的桥梁和窗口，通过传播文化活动，能够加深对于各自文化的了解，加固彼此的友谊纽带。

贸易投资、教育领域也是媒体能够施展深远影响的重要舞台。媒体能够通过展示企业成功案例和富有成效的合作，促进投资与贸易；通过推广学术互访项目等，为持续深化国际关系提供智力支持和人才保障。

我们共同面临着气候变化、卫生安全和可持续发展等全球性挑战。媒体能够通过推出联合倡议和合作项目，彰显共同努力，促进对话与合作。

总而言之，媒体在推动共同发展中发挥着不可或缺的作用。让我们携手并进，构建一个更加繁荣、合作更紧密的未来，迈向一个以理解与合作为常态的世界。

优化平台 扩大合作

巴西《商业导报》社长 马科斯·德奥利维拉

共建“一带一路”倡议提出以来，截至今年8月，150多个国家、30多个国际组织签署共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”对相关国家和地区的经济和贸易产生了巨大影响。

世界正在发生改变，不惜一切代价的增长正在让位于可持续发展，发展中国家的影响力与日俱增，我们都拥有充满希望的未来。

对于参与共建“一带一路”的国家来说，在符合各国人民利益的情况下，新闻界之间存在着加强信息交流的广阔空间。我们需要多元化的视角，既要了解其他国家正在发生着什么，也需要发出自己的声音。发布有关共建“一带一路”国家相关经验的新闻报道，能为读者提供全球视野，从而促进融合与发展。因此，扩大媒体合作非常重要，这有助于为本国读者提供准确的信息，能更好地反映全球形势，促进共同发展。

中国是巴西经济增长和科技发展的重要合作伙伴。我们网站上开设了高质量共建“一带一路”的专栏，文章覆盖共建“一带一路”的方方面面，包括投资、贸易、文化交流和其他相关内容，这样的文章会使读者具有全球视野，从而促进融合与发展。

我们建议优化平台、扩大合作，促进共同利益，为拉近共建“一带一路”国家之间的距离发挥重要作用。

求同存异 共同发展

吉尔吉斯斯坦《自由之山报》总编辑 纳拉雷·阿桑巴耶夫

求同存异、共同发展是时代的要求，媒体合作应在其中发挥重要作用。

当前，数字化、信息化正在走进我们的生活，互联网已经成为我们生活的一部分，媒体产业结构发生深刻变化。我们应当认识到，新媒体在社会生活中发挥着重要作用，传统媒体面临着竞争和挑战。

作为传统媒体的代表，报纸杂志、电视和广播在确保上海合作组织成员国乃至整个欧亚地区的和平与稳定方面发挥着重要作用。事实上，传统媒体与新技术、新平台的融合正在成为时代的要求。

在某些情况下，网络博主在收集、处理和传播信息时有一定片面性，社交网络上出现了一些虚假信息。针对虚假信息，加强媒体合作十分必要，希望社会各界团结起来，共同抵制不准确和虚假信息的传播。

中国是我们的主要合作伙伴，我们可以从中国学到很多。近年来，在中国的大力支持下，我们在能源、道路基础设施和其他领域实施了一些重大项目，有效促进了经济增长和民生改善。中国的先进技术和丰富经验、体育和文化成就等始终是我们的读者感兴趣的。很多一致的观点使我们能够在相互理解的基础上开展活动。通过媒体合作加深两国之间的文化交流，有助于巩固双边关系。

携手合作 建设未来

泰国民众联络厅厅长 素拉塔·拉卡赛穆

共建“一带一路”倡议不仅在经济领域发挥作用，还是连接各国人民的桥梁，推动合作，深化可持续发展，最重要的是促进人心相通。对泰国而言，共建“一带一路”是连接东盟地区的重要纽带，不仅加强了贸易投资，还促进了两国丰富的文化交流，提升了共建国家和地区人民的生活品质。

泰国与中国情谊深厚。两国有着悠久的历史和文化渊源。我们相互扶持，始终致力于加强联系、密切合作，造福两国人民。

我们与中国在媒体和信息领域加强合作，助力两国民心相通。在泰国民众联络厅，我们与中国媒体机构签署了五份谅解备忘录。这些宝贵的伙伴关系让我们的媒体同仁能够相互学习，交换新闻和信息，是共建“一带一路”的生动体现。

展望未来，明年我们将迎来泰国与中国建交50周年。目前，泰国正积极筹备2025年的盛大庆典。从高层访问、商业论坛到泰中旅游、文化交流等活动，庆典活动丰富多彩。在中国新年之际，我们还将举办别具一格的活动来庆祝佳节。

我们对两国关系的未来充满期待。我们坚定支持共建“一带一路”，致力于进一步加强泰国与中国的紧密关系。我们期待与各位携手合作，建设一个共享繁荣、和平与和谐的未来。

促进交流 加强联通

尼日利亚《今日报》编委会主席 奥卢塞贡·阿德尼伊

多年来，“一带一路”媒体合作论坛汇聚了来自世界各地的媒体专业人士，分享新闻实践并应对共同挑战，论坛促进了新闻和信息的交流，有助于加强互联互通。

联合国2030年可持续发展议程强调了媒体在促进合作和应对全球性挑战方面的重要性。要建设一个信息自由流动、文化受到尊重、发展更具包容性的世界，离不开媒体的跨国合作与协调。广大媒体要加强合作，共同应对全球性挑战。同时，加强现代信息技术赋能，促进传播效能提升，进一步便利信息交流。

人工智能、大数据和云计算等技术可以为媒体专业人士提供平台，分享和交流新鲜视角，实现更高效的信息共享。

近日，中国第十五任驻尼日利亚大使抵达阿布贾履新，为我报撰文强调我们两国有许多相似之处。10月1日分别是中国的国庆和尼日利亚的独立日，“两国都有广袤的土地、悠久的历史、丰富的资源、多元的民族、多彩的文化”，大使还强调“国之交在于民相亲”。

当前世界比以往任何时候都更加互联互通，这些合作告诉我们——团结蕴藏着不可思议的潜力。我们要通过分享信息、资讯和专业知识，做到“深化媒体合作、促进共同发展”。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 11 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)