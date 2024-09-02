本报成都9月1日电 （记者齐志明）在8月28日举行的2024“一带一路”媒体合作论坛开幕式上，由国家发展改革委国际合作中心指导、人民日报中国品牌发展研究院编制的《绿色“一带一路”创新理念与实践案例》（以下简称《案例》）发布。《案例》收录了绿色能源、绿色交通、绿色金融、绿色园区、绿色技术等领域的30项成果。

绿色能源为绿色、低碳、可持续发展增添动力，绿色交通“超级工程”高质量打造互联互通新格局，绿色金融为绿色项目提供有力资金支持，绿色园区通过高水平产业合作带动区域发展，绿色技术创新应用助力共建国家提高生产效率……《案例》表明，绿色发展理念已融入共建“一带一路”各领域，中国倡议正不断转化为惠及更多国家和地区民众的国际实践。

推动共建国家绿色发展已经成为“一带一路”建设的鲜明特征。一系列共建绿色“一带一路”的实践成果，在注入强劲经济增长动能的同时，汇聚起全球可持续发展、应对气候变化的信心与合力。

此外，先进的新能源装备、绿色工程建造、绿色数字技术、绿色金融工具等多维度创新成果，在各类型项目中实现有效应用，创新成为推动共建“一带一路”的绿色发展动力；一大批绿色项目提供了优质的就业岗位、教育机会，许多惠民生项目落地生根，履行社会责任、造福当地民众的绿色发展理念已融入共建“一带一路”各领域全过程。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 10 版）

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