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“一带一路”新闻合作联盟第三届理事会议举行

来自26个国家的41家媒体成为新的理事单位

2024年09月02日08:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报成都9月1日电  （记者温素威、张明瑟）8月29日，“一带一路”新闻合作联盟第三届理事会议在四川省成都市举行。来自16个国家的30家理事单位代表参加会议。

　　会上，理事长单位人民日报社作联盟第二届理事会工作报告。会议介绍了第二届国际传播“丝路奖”有关情况，公布了第三届理事会名单，来自26个国家的41家媒体成为新的理事单位。各理事单位代表围绕如何更好发挥联盟作用、促进各国民心相通进行深入交流。

　　联盟第二届理事会工作报告指出，围绕讲好高质量共建“一带一路”故事、促进共同发展繁荣，联盟扩大规模影响、加强对话交流，促进业务合作、创新品牌项目，推动各方面工作取得新进展新成效。截至目前，联盟已有来自110个国家的274家媒体成员单位，受众覆盖联合国六大语言区，成为“一带一路”合作框架下规模最大、覆盖面最广、吸纳成员数量最多的重要媒体合作平台。期待各理事单位共同建设好、维护好、使用好新闻合作联盟常态化协作机制，凝聚更多“一带一路”媒体力量。今后，联盟理事会计划在加强平台机制建设、开展对话交流项目、促进信息共享互通、做好“丝路奖”评选等方面持续发力。

　　“一带一路”新闻合作联盟自成立以来，坚持相互尊重、平等协商、互助互利、自主自愿的原则，以共商、共建、共享为宗旨，多措并举，加强成员间沟通交流和业务合作。与会理事单位代表表示，“一带一路”新闻合作联盟为共建“一带一路”国家增进理解、深化合作提供了有效平台。各理事单位应加强协同配合，积极应对信息技术挑战，综合运用各类传播手段，讲好高质量共建“一带一路”故事。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月02日 10 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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