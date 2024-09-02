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为高质量共建“一带一路”凝聚力量

常 晋
2024年09月02日08:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　丝路跨山海，媒体传心声。

　　8月28日至29日，2024“一带一路”媒体合作论坛在四川成都举行。来自76个国家的191家媒体齐聚一堂，共谋发展智慧、共商发展方案、共解发展问题、共促发展合作，为携手推动共建“一带一路”高质量发展凝聚团结力量。

　　习近平总书记指出，“在共建‘一带一路’伙伴网络过程中，媒体发挥了积极的建设性作用。”联接中外、沟通世界，媒体肩负着信息传播、增进互信、凝聚共识的使命。从2014年发起首届丝绸之路经济带媒体合作论坛，到2019年与共建国家媒体成立“一带一路”新闻合作联盟，“一带一路”媒体合作论坛始终致力于扩大“一带一路”朋友圈、当好市场融通黏合剂、画出民心相通同心圆，为推动国家关系发展、沟通民心民意、深化理解互信作出了贡献。

　　非洲蒙内铁路、亚吉铁路通车运营，布隆迪杂交水稻减贫示范村喜获丰收，吉尔吉斯斯坦白内障患者重见光明……各国媒体以文字记录互利共赢的发展轨迹，用镜头定格守望相助的感人瞬间，以优质新闻作品推动信息互联互通，促进文明交流互鉴。

　　一篇篇精彩文字、一幅幅生动画面，跨越地域的界限，超越文化的鸿沟，使人们感受到共建“一带一路”的巨大成效与广阔前景，也让一个道理更为鲜明：媒体讲好丝路故事、记录好时代篇章、做好信息服务，能为高质量共建“一带一路”营造良好舆论氛围。

　　“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”，“心相通”的关键，在于彼此尊重、相互理解。人民日报社牵头组织国际传播“丝路奖”，评选优秀作品，展现高质量共建“一带一路”给民众生活带来的变化；巴基斯坦《每日邮报》积极报道“一带一路”，大力宣传中巴经济走廊，为中巴合作贡献媒体力量……

　　聚焦看得见、摸得着的发展变化，各国媒体用报道发声、让事实说话，打破隔阂、增进了解，促进人类命运共同体建设走深走实。实践表明，坚守正确义利观，寻求最大公约数，做增进互信的桥梁，让共建“一带一路”国家的情感更加深厚、稳固。

　　近年来，共建国家媒体同向同行、互通有无，开展了形式多样的项目合作——建设“一带一路”新闻合作联盟新闻信息移动端聚合分发平台，开展信息共享和内容互换；围绕大数据、人工智能等新技术运用，针对新媒体前沿技术、业态、模式开展合作研究；等等。一系列举措，不仅促进了资源整合与共享，更加深了各国之间的互联互通，推动共建“一带一路”倡议深入人心。各国媒体加强沟通合作，深化交流往来，当好凝聚共识的桥梁、纽带、窗口、平台，将让共建“一带一路”的根基更加坚实、牢靠。

　　新闻媒体是历史的记录者、现实的守望者、未来的开创者。汇聚更多媒体力量，传承和发扬丝路精神，促进文明互鉴、民心相通，一定能为推动高质量共建“一带一路”作出新的更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月02日 10 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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