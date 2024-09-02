本报记者 齐志明 张明瑟 王 亮

丝路跨山海，媒体传心声。“一带一路”媒体合作论坛为各国媒体对话交流、务实合作提供了一个平台。本届论坛发布了《“一带一路”媒体合作成都倡议》，论坛期间举办了“一带一路”新闻合作联盟第三届理事会议。

习近平主席在致“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议的贺信中强调：“希望各理事单位发扬丝路精神，加强沟通合作，在推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通方面多做工作，讲好‘一带一路’故事，为共建‘一带一路’营造良好舆论氛围，让共建‘一带一路’更好更多惠及沿线国家民众。”

本届论坛上，中外媒体负责人和编辑记者、有关部门负责同志、专家学者和企业代表等与会嘉宾，围绕重点议题展开热烈讨论和深入交流，进一步加深了理解、增进了共识，为携手推动共建“一带一路”高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

搭建共赢发展合作平台，共建“一带一路”促进互联互通推动全球发展

与会嘉宾表示，共建“一带一路”，关键是互联互通。只要齐心协力、守望相助，即使相隔万水千山，也一定能够走出一条互利共赢的康庄大道。11年来，共建“一带一路”始终秉持共商共建共享原则，始终坚守开放的本色、绿色的底色、廉洁的亮色，以高标准、可持续、惠民生为目标，努力实现更高合作水平、更高投入效益、更高供给质量、更高发展韧性，凝聚了广泛国际共识，搭建了共赢发展合作平台，成就了互联互通的机遇之路、繁荣之路，书写了政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的新篇章。

“11年来，我们坚持与世界相交、与时代相通，大力推进交通互联互通，助力共同发展。基础设施‘硬联通’扎实推进，‘六廊六路多国多港’互联互通架构基本形成并不断完善；规则标准‘软联通’成果丰硕，签署了22项政府间国际道路运输便利化协定、73个双边和区域海运协定、130多个双边航空运输协定；共建国家‘心联通’更加紧密，人员流动与交往更为活跃。”交通运输部党组成员、副部长李扬表示，交通运输部愿与各国相关部门一道，秉持共商共建共享原则，深化基础设施“硬联通”和技术、标准、规则、运营等方面“软联通”，共同维护国际物流供应链安全畅通，让可持续交通发展成果更好造福世界各国人民，为高质量共建“一带一路”、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

“工业和信息化部在推进新型工业化、做强做优做大数字经济、加快工业绿色低碳转型等方面取得了积极成效，深入参与‘一带一路’国际合作，与各方共建工业和信息化领域互利共赢‘朋友圈’。”工业和信息化部党组成员、副部长张云明说，新一轮科技革命和产业变革加速演进，共建“一带一路”倡议为各国推动工业化进程、加快数字化转型、促进经济社会各领域发展提供了良好平台和广阔空间。工业和信息化部将持续加强与各国相关部门的政策交流，支持企业开展产业对接，与各方一道为高质量共建“一带一路”贡献力量。

“多年来在各方共同努力下，绿色丝绸之路取得显著成效，已成为落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，构建人与自然生命共同体的重要载体。我们在太阳能、风电等领域与100多个国家开展紧密合作，为共建国家加速能源绿色低碳转型注入了强劲动力；搭建‘一带一路’绿色发展国际联盟等交流合作平台，不断凝聚绿色发展国际共识；通过《绿色丝路行》国际传播活动，讲述中国与共建国家在清洁能源、绿色交通等领域深度合作的动人故事。”生态环境部党组成员、副部长于会文表示，共建“一带一路”第二个金色十年，绿色丝绸之路建设将迎来新的历史机遇。愿与各方携手，通过凝聚绿色低碳发展合力、推动重点领域深度合作、共享绿色发展经验成果等举措，共创“一带一路”绿色发展的美好未来。

中国南方电网有限责任公司党组副书记刘启宏介绍，南方电网公司从扎根中国、服务中国到参与高质量共建“一带一路”，努力让发展成果惠及更多的地区和人民。共同点亮万家灯火，在东南亚，建设10多条跨境输电通道，与越南、老挝、缅甸电网紧密互联，实现更大范围的电力互济互惠，为当地经济发展提供电力保障。推动人与自然和谐共生，在中亚，合作建设乌兹别克斯坦大规模风电项目，助力清洁能源开发利用。在发展电力的同时，积极融入当地社区，改善民生。

“高铁动车成为中国一张亮丽的名片，‘一带一路’上的‘抢手货’。”中国中车集团有限公司党委书记、董事长孙永才表示，轨道交通装备不仅是交通运输的产品，更是中国和世界沟通交流、开发合作、互利共赢的重要载体。目前中国中车产品服务116个国家和地区，其中共建“一带一路”国家52个。

共同讲好合作共赢故事，为高质量共建“一带一路”营造良好舆论氛围

与会嘉宾表示，开放合作是历史大势，互利共赢是人心所向。共建“一带一路”顺大势应民心，为世界经济增长注入了新动能。同时也要看到，当今世界逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，在这样的背景下，讲好“一带一路”故事，传播好“一带一路”声音，推动共建国家坚持走开放发展合作共赢之路，就显得尤为重要。广大媒体要深入报道高质量共建“一带一路”的生动实践，展现高质量共建“一带一路”对世界作出的积极贡献，坚决抵制各种杂音噪音，营造共享机遇、共迎挑战、共创繁荣的良好氛围。

“共建‘一带一路’追求的是发展，崇尚的是共赢，传递的是希望。走过第一个蓬勃十年，深耕下一个金色十年，让我们携手同行，续写互联互通、美美与共的新篇。”人民日报社副社长胡果在主持开幕式主旨发言环节时说。

“11年来，共建‘一带一路’从倡议走向实践，开辟了人类携手实现现代化的新路径，为共建更加美好的世界注入了强大动力。为共建‘一带一路’营造良好国际舆论氛围，新闻媒体责无旁贷。近年来，新华社充分发挥中国国家通讯社和世界性通讯社优势，大力宣介共建‘一带一路’倡议；充分发挥中国特色新型智库独特优势，为共建‘一带一路’提供有力智力支持；充分发挥中国经济信息事业开拓者优势，为共建‘一带一路’提供综合性服务。”新华通讯社党组成员、副社长袁炳忠表示，面向未来，新华社将继续宣介阐释好共建“一带一路”的理念、原则、方式，解读好共建“一带一路”的时代价值和世界意义，为推动共建“一带一路”高质量发展、构建人类命运共同体作出新的更大的贡献。

“发展是人类社会的永恒主题，共享发展是建设美好世界的重要路径。共建‘一带一路’倡议为世界提供了一项充满东方智慧的共同繁荣发展的方案。作为共建‘一带一路’倡议的参与者、见证者、讲述者，总台近年与共建国家媒体开展了广泛深入、富有成效的合作。”中央广播电视总台副台长胡劲军说，未来，总台将深化交流合作、厚植丝路友谊，共担媒体责任，凝聚山海和鸣的广泛共识，共绘多彩画卷，讲好一路生花的丝路故事，共享时代机遇，开拓“智”向未来的广阔空间，积极助力共建“一带一路”实现更高质量、更高水平的新发展。

“近年来，中国已成为匈牙利在欧洲以外最重要的贸易伙伴，匈中在投资领域的合作蓬勃发展，中国文化和美食也在我们国家传播开来。共建‘一带一路’倡议，需要被中欧地区更多民众知晓。”匈牙利民主传媒集团执行总编辑大卫·本奇克表示，作为覆盖面广、影响力大、可信度高的媒体渠道，自己所在传媒集团愿意扩大媒体新闻合作，促进对话、了解与认知。

“媒体合作不仅是共建‘一带一路’的重要内容，也是推动全球治理模式创新的重要手段，全媒体时代，利用新媒体技术和融媒体策略，加强媒体国际合作交流，可以有效促进共建‘一带一路’国家的文化交流，讲好共建‘一带一路’的故事，为企业投资建设营造良好的舆论氛围。”中国国新控股有限责任公司党委书记、董事长徐思伟说。

共同深化媒体合作和文明交流互鉴，画好高质量共建“一带一路”的最大同心圆

这些年，在“一带一路”媒体合作论坛、“一带一路”新闻合作联盟、国际传播“丝路奖”等平台推动下，共建国家媒体和人文交流日益广泛。其中，人民日报与老挝、柬埔寨、巴基斯坦等15个国家的69家主流媒体在当地展开联合采访，推出一批各具特色的新闻报道，促进了共建国家民众彼此了解，深化了记者间的真挚友谊。

与会嘉宾表示，主流媒体要积极践行全球文明倡议，推出更多好作品、好故事，展现各国历史文化的魅力和时代价值，通过完善媒体合作平台、丰富拓展载体活动，不断深化媒体交流合作，促进民众相知相亲，让共建“一带一路”理念越来越深入人心，为高质量共建“一带一路”贡献更多媒体力量。

“我们网站上开设了高质量共建‘一带一路’的专栏，文章覆盖共建‘一带一路’的方方面面，包括投资、贸易、文化交流和其他相关内容，这样的文章会使读者具有全球视野，从而促进融合与发展。”在巴西《商业导报》社长马科斯·德奥利维拉看来，扩大媒体合作非常重要，这有助于为本国读者提供准确的信息，为拉近共建“一带一路”国家之间的距离发挥重要作用。

“我们与全球媒体广泛合作，通过公众开放日、青年交流、媒体宣传等各种方式，努力在国内外公众之间搭建沟通的桥梁，不断增进双方文化交流，在国内外媒体的共同努力下，越来越多的社会公众尤其是青年们开始将目光投向清洁能源低碳发展。”国家电力投资集团有限公司党组副书记、总经理栗宝卿介绍。

尼日利亚《今日报》编委会主席奥卢塞贡·阿德尼伊认为，要建设一个信息自由流动、文化受到尊重、发展更具包容性的世界，离不开媒体的跨国合作与协调。广大媒体要加强合作，共同应对全球挑战，同时，加强现代信息技术赋能，促进传播效能提升，进一步便利信息交流。

中国建筑集团有限公司党组副书记、总经理文兵介绍，公司深化海外传播布局，以文化交流促进民心相通。打造海外传播品牌，推出系列纪录片、故事片，开展“建筑在说话”海外重点工程回访、“驻华使节步入中国建筑”、“中非青年工匠交流营”等活动，奏响交流互鉴、美美与共的时代和声。在共建国家和地区建立“鲁班学院”、“安全与职业技能培训示范基地”等公益机构，架设中国与共建国家文化交流的桥梁。

相知无远近，万里尚为邻。与会嘉宾表示，共建“一带一路”进入高质量发展新阶段，需要各国媒体继续秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，坚持共商共建共享原则，传播公正、客观、真实的信息，避免偏见、虚假新闻和误导信息，力争促进更深层次的互联互通，让推进共建“一带一路”高质量发展的大合唱越发响亮，让共同绘就丝路壮美画卷的合作动能越发澎湃。

（本报记者游仪参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年09月01日 04 版）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)