人民日报客户端 王亮 周斌

“发布会开始了”

“这是中国唯一的大木偶剧院吗？”

“制作木偶的木材是什么？”

“这里的木偶戏有多少剧目？”

……

8月31日下午，2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团走进四川南充。停留的首站，是充满艺术气息的四川省大木偶剧院。一脚踏进门，造型逼真、型体巨大的人形木偶火速聚集人气。没等馆长唐国良开口，俄语、英语交织的问题已经“铺天盖地”，现场变成一场大型多语种新闻发布会。

五彩斑斓的人形木偶魅力十足。《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃被梁祝的传统故事深深吸引，饶有兴致地在《彩蝶的神话》剧目木偶前合影。（温素威 摄）

在身长近2米的人形木偶前，“连珠炮式”的提问，尽显外媒记者职业本色，也凸显民间艺术魅力特色。

如此大的木偶在世界范围内难得一见。唐国良介绍，川北大木偶戏是世界稀有剧种，距今已有300多年历史。川北大木偶系杖头木偶，在长期的艺术实践活动中逐步发展，形成人偶同台，亦假亦真，以假乱真的艺术风格。2006年，川北大木偶戏入选国家首批非物质文化遗产名录。

展厅面积不足百平方，展品也算不上多。但是，每一个物件都浓缩着艺术精华，都讲述着文化故事。要说最受欢迎的木偶，要属“熊猫队长”。众多考察团成员在一旁拍照“打卡”。“和‘熊猫队长’合影，仿佛自己也变得更加帅气和酷炫。”《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利·卡丘克打趣说。2018年2月，由川北大木偶技艺制成的“熊猫队长”在韩国平昌冬奥会闭幕式“北京八分钟”上惊艳亮相。融合现代科技与艺术的川北大木偶，也被世界看见。

时间一分一秒过去，考察团成员的问题似乎越问越多，唐国良“寸步难行”。尽管工作人员不时提醒活动超时，但这位非遗传承人还是耐心地一一解答。“你入行多久了？”塔吉克斯坦《索格特真理报》政论部主任娜塔利娅·多罗费耶娃逐渐对唐国良产生浓厚兴趣。在得到“40多年”的答复后，娜塔利娅·多罗费耶娃突然笑着握起了唐国良的手。“这说明他是真的热爱这门艺术，这位中国艺术家的专注精神令人尊敬。”娜塔利娅·多罗费耶娃说。

近1个小时的“新闻发布会”后，考察团记者意犹未尽，改成“各取所需”的“分头采访”。

“演出开始了”

把记者们“拽”回来的是剧院精心挑选的四个经典剧目。

拾级而下，来到剧场，演员早已就位。灯光暗下，音乐响起，精彩瞬间呈现。转跳跪拜、拈花起舞、舞文弄墨……一个个大木偶在专业演员们的操控下，被注入了“灵魂”，灵活生动，酷似真人。掌声响起来，现场变成外媒记者拍摄场，有许多记者举着手机全程直播。

“这是我第一次看到这样的木偶戏，感到非常不可思议。”吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃说，这些木偶栩栩如生，情绪丰富，身着服装也非常多样。她表示，中国一直非常重视保护传统文化，政府为此投入了大量资金支持。“我认为这非常有意义。不仅是文明的传承，也激励年轻一代更加热爱自己的国家和民族。”妮娜·尼奇博洛娃说。

人民日报记者也成了外媒记者的采访对象。吸引他们的是记者手中的木偶头。木偶头是清末传下来的，纯手工制作，人物来自川剧《三子贵》。像这样有历史的木偶头，四川省大木偶剧院保存有几十个。（李佩蔺 摄）

“台上一分钟，台下十年功”。当考察团成员来到制作室，大木偶的“前世今生”便被揭晓。当考察团成员接过木偶，十多公斤的重量令他们感叹演员不易。不少考察团成员还饶有兴致地接过工具，参与制作。还未来得及脱掉演出服的演员，也受到考察团成员的热情关注。不少考察团成员告诉记者，他们非常欣喜地看到，很多演员非常年轻，并且木偶在制作过程中运用了越来越多新技术、新材料，“这说明这门中国民间艺术正在焕发新的光彩”。

看完前台看后台。外媒记者走进大木偶制作室。川北大木偶几乎和真人一般大小，属于木偶家族中的“巨人”，因而表演者必须借助腰间系着的布袋子，把一根五尺长的直杖插在布袋中作支撑点，以便腾出双手去操纵木偶完成各种动作。（陈斌、周斌 摄）

语言虽不相通，但是艺术交流没有国界。娜塔利娅·多罗费耶娃认为，艺术和文化通常表达的是美好的愿望，能够将世界各地的人们连接起来。“我的国家也有很多这种传统艺术。期待通过‘一带一路’，国家与国家之间更多地传播和交流传统艺术，让不同民族的人民更加亲近彼此。”娜塔利娅·多罗费耶娃说。

对于欧亚媒体考察团的热情，唐国良坦言没有预料。他说，今天的考察活动比预期时间多了近一倍，“这说明中华传统民间艺术蕴含无穷的魅力”。近年来，四川省大木偶剧院曾赴海外多个国家和地区演出，受到广泛关注和欢迎。“一带一路’国家的青年，也曾到剧院交流学习，反响同样热烈。“期待今后与‘一带一路’国家能有更深入的交流，让我们的民间艺术更多地走出去。”唐国良说。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)