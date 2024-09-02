人民日报客户端 周斌 王亮

直播古蜀3000年

“我们在这尊神秘的面具前合影吧！”一群外国记者不约而同地在造型独特的“商周大金面具”雕塑前停下脚步，打卡留念。

墨西哥电视六台台长胡里奥·塞萨尔·加西亚抢先一步与“商周大金面具”雕塑留影（周斌摄）

8月31日上午，参加2024“一带一路”媒体合作论坛的欧亚媒体考察团来到成都金沙遗址博物馆采访调研，触摸中国古蜀文明。

金沙遗址是中国进入21世纪后第一个重大考古发现，是公元前12世纪至公元前7世纪长江上游古代文明中心——古蜀王国的都邑。

在遗迹馆区，中外记者通过木梯近距离观察大型祭祀活动场所的发掘地，亲身感受3000年前古蜀王国气势恢宏的滨河祭祀场面，与众多珍贵文物的出土原址面对面。

《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫全程举着手机开启直播，把眼里看到的遗址，耳朵里听到的讲解，实时分享给远在俄罗斯的网友。

《中国与俄罗斯》杂志社社长奥列格·别列日内赫直播“古蜀3000年”(周斌摄)

中国文化“金灿灿”

“太阳神鸟”金饰出土地原址，最有人气。金饰诞生于三千年前，如同一张只有0.2毫米厚的“金剪纸”。作为“镇馆之宝”，它是中国文化遗产标志和成都城市形象标识主体图案。

摩尔多瓦《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利·卡丘克对此非常感兴趣，挤到跟前仔细观察，频频拍照。

通过《发展中的摩尔多瓦》编辑阿纳托利·卡丘克的镜头，摩尔多瓦的读者也能看到中国的“太阳神鸟”（温素威摄）

在陈列馆区，“太阳神鸟”金饰也成了外国记者最关注的对象。格鲁吉亚“经济中心网”总编辑莉安娜·乔尔乔利亚尼还专门为自己挑选了一本带有“太阳神鸟”图案的明信片，她说“我要把中国的‘太阳神鸟’带回家”。

格鲁吉亚“经济中心网”总编辑莉安娜·乔尔乔利亚尼带“‘太阳神鸟’回家”（李佩蔺摄）

吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃参观展品时很认真，还不时与其他团员讨论，她说：“中国能拥有且能保护好这些文物，不光用于研究，还能传播自己的文化，教育年轻一代。如果年轻人了解自己的祖先，知道自己的历史，认同自己文化，就能引起自己内心的那种民族自豪感。这就是文化的价值，中国做得特别好。”

吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑妮娜·尼奇博洛娃在认真聆听文物展品的“前世今生”（周斌摄）

在文创区，大金面具造型的牛油火锅底料让人捧腹，各种金色的文物造型饰品也拽着人走不动路。西班牙《阿贝赛报》社长哈维尔·卡瓦列罗·乌尔基苏为家人买了金色的文创项链，他感慨地说：“中国是一个有着悠久历史的国家，也是一个真正为游客的美好体验做好准备的国家。这里看到的一切都让人印象深刻。”

(责编：刘洁妍、刘叶婷)