人民网北京9月2日电 （曹欣悦、钟文兴）“石窟的窟龛上有不同的造像，上面一层和古希腊艺术密切相关，这层的图案其实是受到波斯文化的影响......”“佛身上隐约可以看到的蛇纹也是犍陀罗文化在石窟上的显现。”随着工作人员的讲解，这样一部融合了绚丽的西域文化、雄浑的北疆文化、深厚的中原文化等多民族文化艺术史诗——云冈石窟，在各位参观者眼前徐徐展开。

日前，参加由中国全国人大和各国议会联盟共同举办的发展中国家议员研讨班的议会领导人及代表来到山西访问，其中一项内容是了解中国在文物保护与传承方面的工作以促进文化间交流互鉴。

云冈石窟一角。人民网 曹欣悦摄

巴巴多斯众议员埃蒙德·辛克森在参观结束后接受人民网采访表示：“这次参观令人震撼，对我来说是难以置信的一次经历。文化是人类文明的重要组成部分，各国文化蕴含了不同的价值观。”辛克森指出，位于巴巴多斯的孔子学院在当地广受欢迎，承担着推广中文、传播中国文化的作用，在两国文化交流中扮演着重要角色。他希望未来两国继续加强文化间交流合作。

“中国文化是如此灿烂多彩，应该让更多人看到。”坦桑尼亚议长办公室议联事务负责人扎伊纳布·基昂格在接受人民网采访时赞叹，“中国有太多的文化可以展示。我们看到了很多、学到了很多。在此之前，我对中国的文化知之甚少，但这次我亲眼见到了云冈石窟中的佛像、龙的形象，这真的很美，很神奇。”

随后，研讨班一行来到大同古城，沿着古城两侧的台阶登上城楼，研讨班一行被眼前的景象震撼。塞拉利昂议会总司长芬达·芬多西亚·弗拉瑟一直在用手机记录眼前这令人难忘的景象，这是她第一次近距离感受中华文化。她感叹道：“中国在文化遗产保护传承上做的非常好，正是有了这些保护工作，我们才能亲眼见证如此震撼、如此伟大的文明。”

参观大同古城的途中，塞舌尔国民议会议员塞巴斯蒂安·皮拉伊被一对做工精美的石狮吸引，在了解到这对小石狮是用大同古城城墙同款泥土制作后，他买下了这对石狮作为此次中国行的纪念。皮拉伊对人民网表示，中国的文化遗产保护工作非常出色，年轻一代需要了解自己国家民族的文化并且长久传承下去。

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