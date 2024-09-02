新华社北京9月2日电 特稿：中非合作为非洲发展注入澎湃“绿色动力”

新华社记者常天童 梁子齐

南非北开普省波斯特马斯堡镇，日照充足，土地开阔。南非最大的可再生能源项目——红石100兆瓦塔式熔盐光热电站宛如一朵巨大的向阳花，汇聚着太阳的光和热。

由中国企业承建的红石项目将于近期并网发电，预计每年将向南非电网输送约480吉瓦时电力，为20多万户家庭提供稳定的电力供应，极大缓解南非电力短缺状况，成为中非绿色能源合作惠及民生的最新例证。

迄今，中非已有数百个清洁能源和绿色发展合作项目。在广袤的非洲大陆上，一座座风电站、水电站、光伏电站拔地而起，将非洲丰富的自然资源转化为推动社会经济发展的澎湃“绿色动力”，照亮非洲绿色可持续发展之路。

“再也不为吃水用电发愁”

作为世界上最不发达的国家之一，西非国家马里一直面临电力资源紧缺，农村通电率不足20%。在科纽布拉村，大部分村民几年前还过着刀耕火种的生活。到了晚上，村里一片漆黑。

2023年5月，中国援马里太阳能示范村项目在科纽布拉村和卡朗村通过竣工验收，1195套离网太阳能户用系统、200套太阳能路灯系统、17套太阳能水泵系统以及2套集中太阳能供电系统，为上万名民众提供清洁可靠的电力供应。

夜晚漆黑的村庄开始有了光亮、自动抽水的水塔随时提供清洁用水，手机充电更方便了，越来越多的家庭买了电视机……“谢谢中国朋友帮我们建电站、装电灯、打水井，我们再也不为吃水用电发愁了。”科纽布拉村村长让·敦比亚说。

在非洲大部分地区，能源短缺制约经济发展。联合国有关机构数据显示，2022年全球无电人口达6.85亿，其中80%以上居住在撒哈拉以南非洲。然而，非洲有着丰富的可再生能源，如风能、太阳能、地热能等，使得通过绿色发展解决非洲能源短缺问题成为可能。

近年来，在中非合作论坛、共建“一带一路”等机制和倡议框架下，中非携手推进绿色能源项目建设，建成不少标志性项目，用扎实的行动将“可能”变为现实。

在肯尼亚，索西安地热电站清洁低廉的电力降低了民众用电成本，提升了该地区电力供应的稳定性和可靠性；在摩洛哥，努奥光热电站为超过百万户家庭提供清洁能源，改变了这个国家电力长期依赖进口的局面；在安哥拉，凯凯水电站获得“非洲三峡工程”的美誉，建成后可满足该国40%以上的用电需求。

“行胜于言！中国用实际行动证明了自己是非洲大陆走向绿色美好未来的可靠伙伴。”肯尼亚广播公司网站刊登的一篇评论文章写道。

埃及可持续发展和气候风险评估专家穆斯塔法·谢尔比尼说，非中合作极大提升了非洲大陆的能源自给率。“为应对气候变化、实现可持续发展，我们必须转向使用清洁能源，非中合作在这一进程中发挥了重要作用。”

最大程度地保护非洲的绿水青山

在素有“东非明珠”之称的乌干达北部，一座300多米宽的拦河大坝横亘在白尼罗河上，滔滔河水穿过隧洞倾泻而下，巨大势能通过中国企业承建的卡鲁玛水电站变为清洁电力。

今年年初，这座乌干达最大水电站全部机组实现投产。由于地处拥有丰富动植物资源的穆奇森瀑布国家公园附近，卡鲁玛水电站从前期设计到施工建造，都充分考虑了对环境敏感区的保护。

设计人员将水电站设计为地下发电，水流经过发电机后再经地下尾水隧洞重新流入河中，并在拦河大坝专门为尼罗河鱼类洄游设置鱼道；由于项目所在地河马、鳄鱼等野生动物不时出现，项目专门设置了动物隔离网，避免野生动物因误入而受到伤害。

在促进乌干达发展的同时，卡鲁玛水电站最大程度地保护了乌干达的绿水青山，这也是中国在非洲参与基础设施建设项目重视生态环境保护的一个缩影。

“中国是绿色能源革命的领军者，有很多理念值得非洲借鉴。”赞比亚能源研究所负责人约翰斯通·契克万达说，“当前，非洲国家正面临气候变化带来的各种挑战，中国拥有先进技术并了解非洲国家的发展愿望，是我们绿色发展的合作伙伴。”

“我的人生在这里发生改变”

在南非北开普省德阿镇，28岁的南非青年达斯温·巴松每天清晨都满怀热情地前往德阿风电项目变电站上班。“如果没有中国企业，我就不会成为今天的我。”巴松说。

德阿风电项目由中国企业在2017年建成投运，每年向南非电网输送约7.6亿千瓦时清洁电力，为当地创造700多个就业机会。其间，中国企业通过设立奖学金、开展培训等，为当地能源产业培养技术人才。

巴松就是受到资助并接受培训的年轻人之一。大学毕业后，巴松于2022年正式成为风电项目运营维护团队的一员，如今的巴松已经成为当地年轻人的榜样。他说：“希望更多南非年轻人学习并掌握风电行业的相关知识和经验，为南非清洁能源产业发展贡献自身力量。”

和巴松一样，赞比亚青年吉夫特·卡潘达也通过中非合作项目获得了接受培训、掌握技能的机会。2017年，卡潘达来到中企承建的下凯富峡水电站项目部求职，先在中企设立在当地的水电培训学院学习，后来又凭借出色表现获得全额奖学金，前往中国留学深造，逐步成长为下凯富峡水电站的一名电气工程师。“感谢中国和中国企业，不仅让我开阔眼界、增长技能，还能用自身所学报效祖国。”卡潘达说。

2023年3月，下凯富峡水电站所有机组投产运行。项目建设过程中共为当地创造就业岗位1.5万个，其中培养了数百名基建领域的当地青年。

在中非绿色能源合作中，中国不仅“授人以鱼”，更“授人以渔”，积极促进本地技术人才培育和技术创新能力提升，为非洲国家的可持续发展奠定坚实人才基础。

“对非洲来说，同中国合作不仅可以开发非洲丰富的可再生能源资源，也可让非洲国家学习中国清洁能源蓬勃发展的经验。”埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法说。

(责编：刘叶婷、张悦)