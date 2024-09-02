人民网华盛顿9月1日电 （记者李志伟）当地时间8月31日，华盛顿地区主要华侨华人社团在华盛顿特区宾夕法尼亚大道联合举办第22届华盛顿中国文化节。

中国驻美国大使谢锋在活动上发表致辞。 人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使谢锋在致辞时表示，华盛顿中国文化节越办越红火，已成为一年一度的文化盛事、中美人民双向奔赴的友谊之约。美国朋友们在家门口，就能轻松体验美食、京剧、围棋、泥塑、太极、武术等中华文化。中华文化源远流长、博大精深，既塑造了中华民族的精神世界，拓展了中华儿女的心灵空间，又吸引了越来越多的美国朋友来体验、品悟和欣赏。

谢锋表示，中国敞开怀抱，热情欢迎全球友人，对包括美国在内的54个国家人员实行72小时或144小时过境免签，对美国公民实行签证免预约申请；正加紧解决外国游客支付难问题，争取实现“一部手机游中国”；已出台便利外籍人员住宿的措施，让外国朋友宾至如归。今后我们还将持续发力，让大家去中国旅行更方便、更舒心、更满意。

谢锋呼吁大家携起手来“架桥”“铺路”，用交流代替隔阂，用包容代替排斥，用理解代替歧视，促进两国民心相知、相通、相近，推动中美关系稳下来、好起来、向前走，为两国人民带来更多实实在在的好处，为人类文明发展进步作出新贡献。

在华盛顿中国文化节活动上，进行了丰富多样的中国文化演出。人民网记者 李志伟摄

活动现场设置了众多展台。人民网记者 李志伟摄

活动吸引了很多小朋友参加。人民网记者 李志伟摄

当地华侨华人身穿汉服参加文化节。人民网记者 李志伟摄

在活动现场，谢锋大使与华侨华人一起打太极拳。人民网记者 李志伟摄

当天，活动现场设置了众多展台，多角度、立体化展示中国文化，包括中国美食、书法、围棋、太极拳等活动。现场还进行了文艺演出。活动吸引了近万名当地民众体验和感受中国文化魅力。

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