人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“敦煌文化环球连线”在美举行 数字技术助力文化传播

2024年09月02日09:53 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网华盛顿9月1日电 （记者李志伟）当地时间8月31日，“敦煌文化环球连线——走进中华文明（美国、巴哈马专场）”活动在中国驻美国大使馆举办。中国驻美大使谢锋、敦煌研究院院长苏伯民以及美国当地学生和文化界200余人线下出席。

1、在本次活动的展览现场，敦煌研究院与腾讯展示了“数字藏经洞”和“寻境敦煌”等创新互动产品。图为当地民众通过VR虚拟游览洞窟。 人民网记者 李志伟摄

在本次活动的展览现场，敦煌研究院与腾讯展示了“数字藏经洞”和“寻境敦煌”等创新互动产品。图为当地民众通过VR虚拟游览洞窟。 人民网记者 李志伟摄

“敦煌文化环球连线——走进中华文明（美国、巴哈马专场）”系列活动由中国驻美国大使馆、甘肃省人民政府外事办公室、世界知识出版社、敦煌研究院主办，中国驻巴哈马大使馆、中国驻纽约总领事馆协办，敦煌市人民政府等单位承办。活动旨在以敦煌文化为中美文化交流纽带，以前沿游戏科技等数字技术助力文博创新，向外国文化爱好者展现中国优秀传统文化魅力。

谢锋在致辞中表示，敦煌是文明交流互鉴的生动写照。敦煌见证了文明平等、互鉴、对话、包容，凝聚着文明的传承与创新，促进了国际人文交流合作。文明交流应该超越文明隔阂，文明鉴应该超越文明冲突，文明共存应该超越文明优越。让我们从敦煌再出发，守护全人类共同文化遗产，构建全球文明对话合作网络，推动不同文明和谐共处、相互成就，促进各国人民出入相友、相知相亲，作出无愧于时代的新贡献。

苏伯民表示，为实现敦煌石窟的永久保存、永续利用，上世纪九十年代初，敦煌研究院提出“数字敦煌”的理念，在国际机构的支持下，历经三十多年的发展，逐步构建了“数字敦煌”资源库平台，成为数字时代实现优秀传统文化创造性转化、创新性发展的宝贵资源。同时，敦煌研究院也不断运用游戏科技等前沿技术打造多形式、多内容的数字文化产品，在海内外传播敦煌文化。

近年来，在国家相关政策的指引下，敦煌研究院和腾讯签署战略合作协议，成立“文化遗产数字创意技术联合实验室”，先后推出了“云游敦煌”小程序、虚拟人伽瑶、数字敦煌·开放素材库、“数字藏经洞”“寻境敦煌”等一系列的数字化传播和互动体验产品。双方共同开拓敦煌文化艺术弘扬传播的新范式、新业态。

在活动现场，当地民众体验“数字藏经洞”云游戏，沉浸式体验敦煌文化。 人民网记者 李志伟摄

在活动现场，当地民众体验“数字藏经洞”云游戏，沉浸式体验敦煌文化。 人民网记者 李志伟摄

在本次活动的展览现场，敦煌研究院与腾讯展示了“数字藏经洞”和“寻境敦煌”等创新互动产品。来宾们参观敦煌高清摄影和壁画高保真复制品，通过VR虚拟游览洞窟、实时拍摄纪念视频、体验“数字藏经洞”云游戏，沉浸式体验敦煌文化。“寻境敦煌”综合应用了三维建模技术、游戏引擎的物理渲染和全局动态光照、VR虚拟现实场景等前沿游戏科技。在现场，当地民众佩戴VR头显，能够看到1∶1高精度立体还原的敦煌莫高窟第285洞窟，探索洞窟细节、零距离观赏壁画。据介绍，此次活动展出“数字藏经洞”和“寻境敦煌”两款数字文博创新产品，是敦煌研究院与腾讯的合作成果，也是首次走向海外线下展出。

来宾在参观敦煌高清摄影和壁画高保真复制品。 人民网记者 李志伟摄

来宾在参观敦煌高清摄影和壁画高保真复制品。 人民网记者 李志伟摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部