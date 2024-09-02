人民网华盛顿9月1日电 （记者李志伟）当地时间8月31日，“敦煌文化环球连线——走进中华文明（美国、巴哈马专场）”活动在中国驻美国大使馆举办。中国驻美大使谢锋、敦煌研究院院长苏伯民以及美国当地学生和文化界200余人线下出席。

在本次活动的展览现场，敦煌研究院与腾讯展示了“数字藏经洞”和“寻境敦煌”等创新互动产品。图为当地民众通过VR虚拟游览洞窟。 人民网记者 李志伟摄

“敦煌文化环球连线——走进中华文明（美国、巴哈马专场）”系列活动由中国驻美国大使馆、甘肃省人民政府外事办公室、世界知识出版社、敦煌研究院主办，中国驻巴哈马大使馆、中国驻纽约总领事馆协办，敦煌市人民政府等单位承办。活动旨在以敦煌文化为中美文化交流纽带，以前沿游戏科技等数字技术助力文博创新，向外国文化爱好者展现中国优秀传统文化魅力。

谢锋在致辞中表示，敦煌是文明交流互鉴的生动写照。敦煌见证了文明平等、互鉴、对话、包容，凝聚着文明的传承与创新，促进了国际人文交流合作。文明交流应该超越文明隔阂，文明鉴互应该超越文明冲突，文明共存应该超越文明优越。让我们从敦煌再出发，守护全人类共同文化遗产，构建全球文明对话合作网络，推动不同文明和谐共处、相互成就，促进各国人民出入相友、相知相亲，作出无愧于时代的新贡献。

苏伯民表示，为实现敦煌石窟的永久保存、永续利用，上世纪九十年代初，敦煌研究院提出“数字敦煌”的理念，在国际机构的支持下，历经三十多年的发展，逐步构建了“数字敦煌”资源库平台，成为数字时代实现优秀传统文化创造性转化、创新性发展的宝贵资源。同时，敦煌研究院也不断运用游戏科技等前沿技术打造多形式、多内容的数字文化产品，在海内外传播敦煌文化。

近年来，在国家相关政策的指引下，敦煌研究院和腾讯签署战略合作协议，成立“文化遗产数字创意技术联合实验室”，先后推出了“云游敦煌”小程序、虚拟人伽瑶、数字敦煌·开放素材库、“数字藏经洞”“寻境敦煌”等一系列的数字化传播和互动体验产品。双方共同开拓敦煌文化艺术弘扬传播的新范式、新业态。

在活动现场，当地民众体验“数字藏经洞”云游戏，沉浸式体验敦煌文化。 人民网记者 李志伟摄

在本次活动的展览现场，敦煌研究院与腾讯展示了“数字藏经洞”和“寻境敦煌”等创新互动产品。来宾们参观敦煌高清摄影和壁画高保真复制品，通过VR虚拟游览洞窟、实时拍摄纪念视频、体验“数字藏经洞”云游戏，沉浸式体验敦煌文化。“寻境敦煌”综合应用了三维建模技术、游戏引擎的物理渲染和全局动态光照、VR虚拟现实场景等前沿游戏科技。在现场，当地民众佩戴VR头显，能够看到1∶1高精度立体还原的敦煌莫高窟第285洞窟，探索洞窟细节、零距离观赏壁画。据介绍，此次活动展出“数字藏经洞”和“寻境敦煌”两款数字文博创新产品，是敦煌研究院与腾讯的合作成果，也是首次走向海外线下展出。

来宾在参观敦煌高清摄影和壁画高保真复制品。 人民网记者 李志伟摄

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