人民网北京9月1日电 （记者赵益普）8月31日，特立尼达和多巴哥（简称特多）驻华大使馆在北京举行庆祝仪式，纪念该国独立62周年。

特立尼达和多巴哥驻华使馆在其馆内庆祝特多独立62周年。人民网记者 赵益普摄

特立尼达和多巴哥驻华大使刘娜在当天的庆祝仪式上表示，今年是特立尼达和多巴哥与中国建交50周年，这让特多驻华使馆庆祝独立日的活动更具意义。近年来，特多经济、文化快速发展，2023年特多国内生产总值首次突破300亿美元，特多的狂欢节、钢鼓等传统文化也日益在国际舞台上吸引关注。在共建“一带一路”倡议下，特多期待同中国建立更为紧密的各领域合作。

特立尼达和多巴哥驻华大使刘娜（右）在当天庆祝仪式上致辞。人民网记者 赵益普摄

外交部拉丁美洲和加勒比司副司长瞿瑜辉参加了当天的仪式。特立尼达和多巴哥是加勒比地区重要国家，也是中国在该地区全面合作伙伴。1962年8月31日，特多脱离英国独立，此后将每年的8月31日定为该国独立日。

来自特多的艺术家在庆祝仪式上表演特多钢鼓。人民网记者 赵益普摄

当天的庆祝仪式上，还举行了特多著名酒品牌安高天娜回归中国市场的揭幕仪式。人民网记者 赵益普摄

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