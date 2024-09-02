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以色列爆发大规模游行示威呼吁停火

2024年09月02日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷9月1日电（记者王卓伦）以色列1日爆发大规模游行示威活动，众多民众走上街头呼吁以色列政府与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成停火协议，推动被扣押在加沙地带的以方人员获释。

　　在特拉维夫国防部附近及耶路撒冷议会大楼一带，新华社记者都看到示威人群高呼要求停火的口号，并高举标语牌和被扣押人员的照片。据以色列《新消息报》网站1日晚报道，当天全国共有70万人参加了游行示威活动，其中特拉维夫有55万人。

　　以色列媒体报道说，1日晚间，数千名抗议者在特拉维夫的一条主干道纵火，导致道路被暂时封闭。警方发表声明称驱散了部分抗议者，全国至少有12人在游行示威中被捕。

　　以色列劳工联合会主席阿尔农·巴尔-戴维1日宣布，该工会将于2日发起全国性罢工，以发出达成停火协议“比什么都重要”的呼声。罢工将于2日6时开始，目前计划为期一天。特拉维夫等城市的市政部门已宣布参加此次罢工。

　　以色列国防军1日早间发表声明说，以军在加沙地带南部城市拉法的一处地下隧道发现6名以方被扣押人员的遗体，初步估计他们在此前数日已经死亡。这一消息在以色列全国引发强烈不满。以色列总理内塔尼亚胡随后发表声明称，以政府及他本人都致力于继续寻求达成停火协议，以便让所有被扣押人员获释并保障以色列人安全。

　　去年10月7日，哈马斯从加沙地带突袭以色列境内军民目标，导致约1200人死亡，约250人被哈马斯等巴方武装人员带回加沙地带扣押。以色列随后对加沙地带发起大规模军事行动。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门发布的数据，本轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带军事行动已造成超4万巴勒斯坦人死亡、逾9.3万人受伤。

(责编：刘叶婷、张悦)

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