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伊朗军方调查报告：恶劣天气导致前总统坠机事件

2024年09月02日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰9月1日电（记者沙达提）伊朗武装部队总参谋部1日发布有关前总统莱希及其随行人员坠机遇难事件的最终调查报告，确认直升机坠毁的主要原因是浓雾等恶劣天气状况，没有发现蓄意破坏的迹象。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社1日报道，这份最终报告确认了此前的调查结果，即事发时伊朗西北部包括浓雾在内的恶劣天气状况，是导致直升机坠毁的主要原因。

　　根据报告，有关专家仔细审查了直升机保养和维修的所有文件，确定所有重大维修和更换关键部件都是按照标准条例进行。专家们对出事直升机的剩余部件和系统进行了测试，没有发现可能导致坠机的缺陷。调查确认直升机在预定路线上飞行，没有偏航。此外，调查排除了蓄意破坏的可能性，也排除了直升机成为“攻防系统、网络攻击、磁场和激光”目标的可能性。

　　今年5月19日，莱希等人所乘直升机在伊朗西北部山区坠毁，机上人员全部遇难。随后，伊朗武装部队总参谋部发布多份调查报告，排除直升机在飞行过程中以及与山腰相撞前发生因蓄意破坏造成爆炸的可能性。

(责编：刘叶婷、张悦)

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